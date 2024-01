Dua Lipa frisch verliebt? Er soll ihr Neuer sein!

Nun will das US-Magazin Page Six von einem Insider erfahren haben, dass die beiden nicht nur tanzen, sondern sogar schon ein Paar seien!

Wie das Promi-Portal TMZ berichtete, filmte jemand die beiden auf der Party zur Premiere der Serie "Masters of The Air" eng umschlungen beim Tanzen. Die Aufnahmen sind jedoch unscharf, das Gesicht des Mannes nicht zu sehen.

Am Mittwochabend wurde Dua nämlich auf einer Afterparty in Los Angeles mit einem anderen Mann beim Tanzen gesichtet: dem britischen Schauspieler Callum Turner (33)!

Zuletzt sah man die 28-Jährige und den französischen Regisseur im Mai letzten Jahres bei den Filmfestspielen in Cannes. Seit dem hat sich augenscheinlich einiges an dem Beziehungsstatus der Künstlerin geändert.

Verbindet Dua Lipa (28) und Callum Turner (33) womöglich mehr als ihr Geburtsland Großbritannien? © Montage: Amy Sussman/Getty Images via AFP (2)

Für die Quelle schon, immerhin scheint Dua selbst keine Verbindung zu der Show zu haben. Callum Turner hingegen spielt Major John Regan, eine der Hauptrollen in der limitierten Apple TV+-Serie, die am 26. Januar startet.

Der Brite gilt derzeit als einer der aufstrebendsten Schauspieler Hollywoods: Neben der Kriegsserie, die von Tom Hanks (67) und Steven Spielberg (77) produziert wird, spielt der 33-Jährige derzeit auch in George Clooneys (62 ) neuestem Film "The Boys in the Boat" mit.

Bekanntheit erlangte er vor allem durch seine Rolle als Newt Scamanders großer Bruder Theseus in der "Phantastische Tierwesen"-Reihe.

Mit Promi-Beziehungen haben jedenfalls beide Erfahrung: Callum war von 2016 bis 2017 mit Schauspielerin Vanessa Kirby (35, "The Crown") liiert. Dua war mit Anwar Hadid, dem Bruder der US-Models Bella (27) und Gigi Hadid (28), zusammen.