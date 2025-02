Durch KI im Krankenhaus: SWR-Moderatorin ist "sprachlos über so viel Dreistigkeit"

Tatjana Geßler (52) steht seit vielen Jahren für den SWR vor der Kamera. © Tatjana Geßler/Instagram

Denn tatsächlich erfreut sich die SWR-Moderatorin bester Gesundheit, wie sie auf Instagram mitteilte. "Was mit KI alles möglich ist, was hier an Fake News verbreitet wird, macht mir echt Angst. 😱", schrieb Geßler. Follower hätten ihr den Beitrag auf Facebook geschickt.

Die 52-Jährige machte klar: "Ich bin kerngesund, liege nicht im Krankenhaus!"

Der Betrüger soll einen schweren Unfall der TV-Bekanntheit vorgetäuscht und nach Geld in Form von Spenden gebeten haben. "Bin echt sprachlos über so viel Dreistigkeit", berichtete die geschockte Tatjana.