10.11.2023 11:22 Dwayne Johnson als US-Präsident? Filmstar verrät spannendes Detail!

In den USA wird über eine mögliche Präsidentschafts-Kandidatur von Dwayne "The Rock" Johnson spekuliert. Nun äußerte sich der Schauspieler in einem Podcast.

Von Maximilian Schiffhorst

Los Angeles/Kalifornien - Bereits seit längerer Zeit wird in den USA über eine mögliche Präsidentschafts-Kandidatur von Hollywood-Star Dwayne "The Rock" Johnson (51) spekuliert. Dafür hätte es sogar konkrete Anfragen gegeben, verriet Johnson nun im Rahmen eines Podcasts. Wie es um eine mögliche Präsidentschafts-Kandidatur von Schauspieler Dwayne Johnson (51) steht, wurde nun in einem Podcast besprochen. © Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa Dass Johnson in der US-Bevölkerung beliebt ist, hatte bereits eine Umfrage vor zwei Jahren gezeigt. Insgesamt 46 Prozent der Befragten wünschten sich damals den Ex-Wrestler als Präsidenten. Dies hat scheinbar auch Demokraten und Republikaner beeindruckt, wie Johnson in der neuesten Folge des Podcasts "What Now?" mit Host Trevor Noah (39) erzählt: "Ende des Jahres 2022 bekam ich Besuch von beiden Parteien, die mich fragten, ob ich kandidieren würde und ob ich kandidieren könnte." Schließlich hätten auch deren Nachforschungen ergeben, dass er gute Chancen im Rennen um die US-Präsidentschaft habe, berichtet der 51-Jährige. Promis & Stars Isabel Edvardsson ist schwanger: "Aller guten Dinge ... sind drei!" "Es war alles sehr surreal, denn das war nie mein Ziel. Mein Ziel war es nie, in der Politik zu sein. Tatsächlich gibt es vieles an der Politik, das ich hasse", betont Johnson. Damit ist eine Kandidatur des Action-Stars wohl eher unwahrscheinlich. Zumal er schon im vergangenen Jahr verkündete, dass sein derzeitiger Fokus auf den beiden Töchtern Tiana (4) und Jasmine (7) liege.

Titelfoto: Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa