Umut Tekin droht Kim Virgina und Niko: "Das wird Konsequenzen für euch haben"

Umut Tekin hat erneut gegen Kim Virginia geschossen und erzählt, dass er noch weitere Informationen erhalten habe.

Von Tobias Bruns

Hamburg - Nach der Veröffentlichung einer Nachricht an Kim Virginia (30) legte Umut Tekin (28) am Dienstag noch einmal nach. In seiner Instagram-Story gab der Reality-TV-Star bekannt, in den letzten Tagen noch weitere Informationen bekommen zu haben. Sein Rat an Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac (30): "An eurer Stelle würde ich einfach komplett leise sein."

Umut Tekin (28) ging in einer Fragerunde erneut auf Kim Virgina Hartung (30) und Nikola Glumac (30) ein. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/umut_tekin41 Das Beziehungsdrama zwischen Kim und Niko sorgt für reichlich Aufsehen - kein Wunder also, dass andere Reality-TV-Stars das Thema auch aufgreifen. Erst vor zwei Tagen veröffentlichte Umut Tekin den Screenshot einer Nachricht von ihm an Kim, in der er sie als "gestörten Mensch" titulierte. Nun setzt Umut in einer Fragerunde seiner Follower noch einmal nach. "Also was ich da erfahren habe - ich bin wirklich maximal schockiert. Wirklich komplett", sagt der ehemalige Bachelorette-Kandidat in seiner Story. Promis & Stars Überdosis hinter Gittern: Gefährdet Gefängnispersonal das Leben von R. Kelly? Nur drei Stunden später ist er schon wieder entsetzt. "Also was ich jetzt schon wieder erfahren habe, das ist so krass. Das mein ich komplett ernst. Wenn das wirklich so stimmen sollte, dann würde ich nicht versuchen, noch mehr Aufmerksamkeit zu generieren", rät Umut.

Umut Tekin über Kim und Niko: "Ihr seid wie zwei Kinder"