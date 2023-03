Dylan Sprouse im siebten Himmel: Sein "Engel" hat "Ja!" gesagt

Los Angeles - Was für eine schöne Überraschung: Dylan Sprouse (30) und seine Freundin Barbara Palvin (29) sollen sich verlobt haben! Der "Hotel Zack & Cody"-Star und sein "Victoria's Secrets"-Engel sind bereits seit fünf Jahren ein Paar. Nun wagen sie endlich den nächsten Schritt.

"Hotel Zack und Cody"-Star Dylan Sprouse (30) und seine Freundin Barbara Palvin (29) sind seit 2018 ein Paar. © Fotomontage: AFP/Kevin Winter, AFP/Rick Polk

"Dylan und Barbara sind verlobt", verriet ein Insider gegenüber dem US-Promiportal ET Online. "Sie haben den Leuten ihren Ring gezeigt und sind so glücklich. Sie sind immer sehr verliebt ineinander und an der Seite des anderen, aber sie sind noch glücklicher als sonst."

Wie die Quelle berichtete, können es die beiden kaum noch erwarten, das Kapitel der Ehe gemeinsam zu beginnen. Schon seit Anfang des Monats hatte es Gerüchte gegeben, die beiden könnten sich verlobt haben.

Der Schauspieler und das Model waren gemeinsam beim "Mammoth Film Festival" aufgetaucht. Palvin trug dabei einen durchaus auffälligen Ring am Finger, doch die Agenten der beiden wollten sich noch keine Bestätigung der Spekulationen entlocken lassen.

"Barbara und Dylan schienen das ganze Wochenende während des Mammoth Film Festivals so glücklich und vertraut miteinander zu sein", berichtete damals ein Insider. "Wenn sie zusammen waren, war klar, dass sie sehr verliebt waren."