Eva Benetatou bekommt "Schlag ins Gesicht" von Ex-Verlobtem, dann folgt Sorgerecht-Drohung

Eva geht überraschend gelassen mit den Vorwürfen ihres Ex' um. © discovery+/Offenblende/Markus Braumann

Für Eva geht es direkt mit einem "Schlag ins Gesicht" los. Während sie Chris in der Beziehung "bedingungslos geliebt" habe, ist sich der "KDRS"-Star im Nachhinein gar nicht mehr so sicher. "Seitdem George da ist, sage ich, ich habe niemanden vorher wirklich geliebt. Ich weiß es nicht, ob es (bei Eva, Anm. d. Red.) Liebe war, oder was es war."

Auch ein großer Schluck Weißwein kann Evas Nervenberuhigung nur bedingt fördern, als Chris sie zudem als "Todes-Helikopter-Mama" bezeichnet: "George kann keine drei Schritte gehen, ohne, dass du guckst, was er macht."

Er wolle mehr Zeit mit seinem Sohn verbringen, fordert Chris und droht: "Ich könnte die ganze Sache auch ganz anders angehen. Dann hättest du keine Chance, und ich hätte das halbe Sorgerecht."

Eva - vom "Bachelor" noch für ihre temperamentvolle Ader bekannt - bleibt unverhofft ruhig. Ist offensichtlich nicht das erste Mal, dass sie ein solches Gespräch mit Chris führen muss.

Am Ende wird es sogar richtiggehend versöhnlich. So bestätigt Eva per Handschlag, dass Chris bald einen kompletten Vater-Sohn-Tag von morgens bis abends mit George verbringen darf. "Das ist das einzige, was ich wollte", winkt der 34-Jährige mit der metaphorischen weißen Flagge.