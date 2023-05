Ed Sheeran feiert Sieg vor Gericht mit Überraschungs-Konzert auf offener Straße!

Kurz nach dem Urheberrechtsprozess gegen Marvin Gaye, überraschte Grammy-Gewinner Ed Sheeran seine Fans in New York City.

Von Dana-Jane Kruse

New York City (USA) - Kurz nach dem Urheberrechtsprozess gegen Marvin Gaye, überraschte Grammy-Gewinner Ed Sheeran (32) seine Fans in New York City: Auf offener Straße zückte er seine Gitarre und gab ein Mini-Konzert.

Von einem Auto aus lieferte Ed Sheeran (32) ein Mini-Konzert und überraschte damit hunderte Fans, die zur Eröffnung seines Pop-Up-Stores gekommen waren. © Bildmontage/Screenshots: TikTok/juliaadrian119 Eigentlich wollte der Sänger seinen Pop-Up-Store in Soho besuchen, in dem sein neuestes Album erhältlich war. Im Mittelpunkt der vermeidlichen Urheberrechtsverletzung des Songs "Let's Get It On" von Marvin Gaye: Sheerans Hit-Song "Thinking Out Loud", den er am gestrigen Freitag auf offener Straße zum Besten gab. Wie das Magazin "Page Six" berichtete, sprang der Sänger auf ein Auto und stimmte umringt von vielen Fans, die zum Erwerb seines neuesten Albums gekommen waren, die Gitarre an. Promis & Stars Boxende Schönheitskönigin Alicia Melina in Unfall verwickelt: "Hat so geknallt!" Von der Straße und umliegenden Häuserfenstern filmten Schaulustige sowie Fans den Überraschungsauftritt und sangen die Ballade mit ihrem Idol mit. Der 32-Jährige, der in dem TikTok-Video einer Anwesenden entspannt und ausgeglichen wirkt, ist sicherlich froh, dass der Urheberstreit zu seinen Gunsten entschieden wurde. Um bei der Gerichtsverhandlung anwesend zu sein, verpasste der gebürtige Brite jedoch die Beerdigung seiner verstorbenen Oma.

Ed Sheeran über sich selbst: "Nur ein Typ mit einer Gitarre"