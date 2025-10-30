Edith Stehfest spricht nach Trennung über Tattoos: "Alles lasern? Cover-up? So lassen?"

Berlin - Nach der Trennung von Eric Stehfest (36) stehen die Zeichen für Edith Stehfest (30) auf Neubeginn. Damit stellt sich für sie auch die Frage: Was passiert mit den Tattoos, die an ihren Ex-Partner erinnern?

Edith Stehfest (30) geht aktuell durch eine turbulente Lebensphase.

In einem neuen Clip auf Instagram spricht Edith offen über die Spuren ihrer vergangenen Beziehung – die sie teilweise eben auch auf der Haut trägt.

"Alles lasern? Cover-up? So lassen?", fragt die Blondine ihre Follower mit nachdenklichem Blick in die Kamera. Unterlegt ist das Video mit dem Song "Fahr zu Hölle" von Nina Chuba (27). "Das wird eine heftige Reise. Wie alles aktuell."

In der dazugehörigen Bildunterschrift lässt Edith ihre Community in ihre Gefühlswelt blicken. "Ich habe kurz die Kontrolle verloren, denn zuvor verlor ich vielleicht auch mich selbst", schreibt sie.

Nun aber habe sie "den Mut, alles zu zeigen, auch das, was wehgetan hat". Für sie seien vergangene Erlebnisse kein Ballast, sondern Teil eines größeren Ganzen: "Ich trage keine Fehler. Ich trage Erinnerungen – kuratiert, neu gelesen und mit einem besseren Soundtrack und fettem Bass."

Erst vor wenigen Wochen machten Edith und Eric das Ende ihrer Ehe öffentlich. Nach knapp zehn Jahren gaben beide in Social-Media-Statements bekannt, getrennte Wege zu gehen – aber weiterhin gemeinsam für ihre Kinder da zu sein.