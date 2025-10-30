Trauer um "Prinz von Bel Air"-Schauspieler: Floyd Roger Myers verstirbt nach Herzinfarkt

Maryland (USA) - Floyd Roger Myers Junior (†42), der als junger Will Smith in der Sitcom "Der Prinz von Bel Air" auftrat, ist nach einem Herzinfarkt in seinem Zuhause verstorben.

Floyd Roger Myers Jr. (†42) war Vater von vier Kindern: Taelyn, Kinsley, Tyler and Knox. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/rocwonder, GoFundMe/Screenshot/TyreeTrice

Der Schauspieler verstarb am frühen Mittwochmorgen im US-Bundesstaat Maryland, wie seine Mutter Renee Trice gegenüber TMZ mitteilte. Sie erzählte, dass sie wenige Stunden vor dem Tod ihres Sohnes noch mit ihm gesprochen habe.

Myers hatte in den letzten drei Jahren bereits drei Herzinfarkte erlitten, so Trice.

Während seiner Zeit als Kinderstar trat Myers erstmals 1992 als junger Will Smith in der dritten Staffel von "Der Prinz von Bel Air" auf. Später spielte er im selben Jahr die Rolle des jungen Marlon Jackson in "The Jacksons: An American Dream".

Renee Trice teilte bei Facebook emotionale Worte über den Verlust ihres Sohnes. Unter einem Familienfoto von Myers und seinen vier Kindern schrieb sie: "So sollte es nicht sein."