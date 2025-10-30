Volksverhetzung? Staatsanwaltschaft stellt Verfahren gegen Reichelt ein

Berlin - Die Staatsanwaltschaft Berlin hat ihre Ermittlungen wegen des Verdachts der Volksverhetzung gegen "Nius"-Chefredakteur Julian Reichelt (45) eingestellt.

Chefredakteur Julian Reichelt (45) äußerte sich in sozialen Medien über Vorgänge bei der Polizei. © Roland Weihrauch/dpa

"Der Anfangsverdacht hat sich nicht erhärtet", sagte ein Behördensprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Hintergrund des Verfahrens war ein Post von Reichelt auf der Plattform X vom 1. April. Laut Staatsanwaltschaft war der Hinweis einer Privatperson Auslöser der Ermittlungen.

Eine entsprechende Anzeige sei von der Staatsanwaltschaft in Krefeld zuständigkeitshalber an die Behörde in Berlin weitergeleitet worden, wo diese Mitte Mai einging. Die Behörde muss in so einem Fall aufgrund des sogenannten Legalitätsprinzips prüfen, ob eine mögliche Straftat vorliegt.

Reichelt und sein Anwalt Joachim Steinhöfel hatten das Verfahren bestätigt. "Weil ich hier auf X prophezeit habe, dass die Polizei von kriminellen Clans unterwandert wird, ermittelt nun die Berliner Staatsanwaltschaft wegen 'Volksverhetzung' gegen mich", schrieb Reichelt bei X.