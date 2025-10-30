Sie soll seine Affäre sein: Exfrau von "Stranger Things"-Star offenbart nun ihre Identität

Los Angeles (USA) - Rund fünf Jahre lang waren die Sängerin Lily Allen (40) und der " Stranger Things "-Star David Harbour (50) verheiratet. Im Februar dieses Jahres folgte die Scheidung der beiden. Auf Social Media kursierten Gerüchte, dass der 50-Jährige ihr fremdgegangen sei. Mit der Veröffentlichung ihrer neuen Single " West End Girl " am vergangenen Freitag bestätigte die Engländerin nun die Vorwürfe. Seine Geliebte soll die Kostümdesignerin Natalie Tippett (34) sein.

Die Popsängerin und Songwriterin Lily Allen (40) und der "Stranger Things"-Darsteller David Harbour (50) gehen seit Februar dieses Jahres getrennte Wege - der Grund sei eine Blondine in ihren Dreißigern. © Fotomontage/JUSTIN TALLIS / AFP

Vor sechs Jahren lernten sich Lily und David über die Dating-App "Raya" kennen. Bereits im September 2020 folgte ihre gemeinsame Hochzeit. Ein halbes Jahrzehnt hielt die Ehe der beiden, bis die Sängerin das plötzliche Liebesaus bekannt gab.

In dem Song "Ruminating" gewährt die 40-Jährige nun tiefe Einblicke in eine ihrer schlimmsten Zeiten. "Ich werde das Bild von ihr nicht los, wie sie nackt auf dir liegt. […] Hast du sie auf die Lippen geküsst und ihr in die Augen gesehen?", gesteht sie in ihrem emotionalen Song.

Mit einem weiteren Lied namens "Madeline" spielt sie auf Harbours Affäre an und erklärt, seine Geliebte gekannt zu haben. Lang blieb unklar, ob es sich bei dem Namen um ein Pseudonym handelt oder nicht.

Inzwischen herrscht bei ihren Fans Gewissheit. Während 2021 die Dreharbeiten der Komödie "We have A Ghost" in New Orleans auf Hochtouren liefen, sollen sich der Schauspieler und die 34-jährige Natalie Tippett angenähert haben.

Gerüchten zufolge habe der "Jim Hopper"-Charakter seine Affäre heimlich zu "Stranger Things"-Drehorten einfliegen lassen, um mit ihr in Hotels intim werden zu können, berichtet "Mail on Sunday".