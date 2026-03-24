Edith Stehfest packt aus: So sieht sie sich wirklich bei "Promis unter Palmen"

Berlin - Edith Stehfest (30) sorgt bei " Promis unter Palmen " für reichlich Aufmerksamkeit. Im Gespräch mit TAG24 verrät sie, wie sie selbst ihre Wirkung auf andere wahrnimmt und welche Veränderungen bei ihr anstehen.

TAG24 traf Edith Stehfest (31) bei der Modeshow von Eric Sindermann in Berlin. © TAG24

"Ich muss sagen, dass ich relativ zufrieden bin mit der Ausstrahlung, weil immer wieder Momente gezeigt werden, die auch meine guten Seiten zeigen", erzählt die 30-Jährige bei der Modenschau von Eric Sindermann (37) am Freitag in Berlin.

Nach ihrem Empfinden sei sie besser dargestellt worden als sie ursprünglich angenommen hatte.

In der Show habe Edith sich oft in der Opferrolle gesehen und in die Ecke gedrängt gefühlt. Im Gespräch zeigte sie sich erleichtert, dass sie während der Ausstrahlung vergleichsweise wenig Hasskommentare erhalten hat.

An der TV-Show nahm sie gemeinsam mit ihrem Ex-Partner Eric Stehfest (36) teil. Kurz nach der Trennung fanden beide kaum positive Worte füreinander. Inzwischen haben sie jedoch wieder zueinander gefunden – vor allem im Sinne ihrer beiden Kinder. "Wir müssen als Eltern funktionieren, das ist das wichtigste", betont die Reality-Bekanntheit.

Gerade in der schwierigen Phase ihrer letzten Kennlernphase stand Eric ihr zur Seite. Er bestärkte sie darin, sich zu wehren, und schenkte ihr uneingeschränkt Glauben. Zur Erinnerung: Der Mann soll Edith damals massiv beleidigt und ihr sogar mit körperlicher Gewalt gedroht haben.