Edith Stehfest packt aus: So sieht sie sich wirklich bei "Promis unter Palmen"
Berlin - Edith Stehfest (30) sorgt bei "Promis unter Palmen" für reichlich Aufmerksamkeit. Im Gespräch mit TAG24 verrät sie, wie sie selbst ihre Wirkung auf andere wahrnimmt und welche Veränderungen bei ihr anstehen.
"Ich muss sagen, dass ich relativ zufrieden bin mit der Ausstrahlung, weil immer wieder Momente gezeigt werden, die auch meine guten Seiten zeigen", erzählt die 30-Jährige bei der Modenschau von Eric Sindermann (37) am Freitag in Berlin.
Nach ihrem Empfinden sei sie besser dargestellt worden als sie ursprünglich angenommen hatte.
In der Show habe Edith sich oft in der Opferrolle gesehen und in die Ecke gedrängt gefühlt. Im Gespräch zeigte sie sich erleichtert, dass sie während der Ausstrahlung vergleichsweise wenig Hasskommentare erhalten hat.
An der TV-Show nahm sie gemeinsam mit ihrem Ex-Partner Eric Stehfest (36) teil. Kurz nach der Trennung fanden beide kaum positive Worte füreinander. Inzwischen haben sie jedoch wieder zueinander gefunden – vor allem im Sinne ihrer beiden Kinder. "Wir müssen als Eltern funktionieren, das ist das wichtigste", betont die Reality-Bekanntheit.
Gerade in der schwierigen Phase ihrer letzten Kennlernphase stand Eric ihr zur Seite. Er bestärkte sie darin, sich zu wehren, und schenkte ihr uneingeschränkt Glauben. Zur Erinnerung: Der Mann soll Edith damals massiv beleidigt und ihr sogar mit körperlicher Gewalt gedroht haben.
Edith Stehfest kehrt in ihre Heimatstadt zurück
Bei Edith stehen schon bald einige spannende Veränderungen an. "Ich sag’ es jetzt einfach: Ich ziehe zurück in meine Heimatstadt Leipzig", so die 30-Jährige.
Eigentlich wollte sie nach Berlin, wo sie viele Jahre mit Eric lebte. "Ich liebe Berlin. Wenn ich hier bin, weiß ich nicht, wen ich zuerst treffen soll", erklärt die Beauty. Trotzdem zog es sie in eine ruhigere Gegend – zurück in ihre Heimat.
Vor rund zwei Jahren zog sie mit Eric und ihren beiden Kindern von Berlin nach Eichsfeld in Thüringen. Dort genossen sie das ruhige Landleben. Nach der Trennung suchte sie sich eine Wohnung in der Nähe.
Nun reicht es der TV-Bekanntheit mit dem Dorfleben.
Titelfoto: TAG24