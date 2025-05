Ehe-Aus bei Menowin Fröhlich: Jetzt spricht seine Frau Şenay

Ein Bild aus glücklicheren Tagen: Jetzt scheint das Tischtuch zwischen Menowin (37, l.) und Şenay (34) zerschnitten. © Imago/Star Media

"Ich bin jetzt eine alleinerziehende Mutter", machte die Mama von fünf gemeinsamen Kindern mit Menowin im RTL-Interview klar, dass die Beziehung der beiden für sie endgültig Geschichte ist.

14 Jahre waren Şenay und Menowin ein Paar, seit 2019 verheiratet.

Auch Menowin hatte jüngst über die sozialen Medien die Trennungsgerüchte angeheizt und seiner Frau unter anderem vorgeworfen, sie habe ihn betrogen. Mit den Worten "Du hast mich in dem Glauben gelassen, dass du eine treue Ehefrau bist" hatte sich der ehemalige DSDS-Star in einem Insta-Post öffentlich an Şenay gewandt.

Auch dazu bezog die 34-Jährige gegenüber RTL Stellung. "Ich habe ihn nicht betrogen, das würde ich auch nie machen", sagte sie.

Stattdessen gab es noch einen Seitenhieb: "Wer im Glashaus sitzt, der soll nicht mit Steinen werfen", sagte sie. Kürzlich hatte Menowin selbst ein Reel geteilt, in dem seine Hand die Hand einer Frau hält, die eindeutig nicht Şenay gehört.