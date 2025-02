Ehe-Aus bei Otto-Erbin! Janina und Box-Promoter Ismael Özen trennen sich

Versandhaus-Erbin Janina Özen-Otto (52) und Box-Promoter Ismail Özen (43) haben sich getrennt. © Jörg Carstensen/dpa

Otto und Özen hatten sich über gemeinsame Freunde kennengelernt und feierten im Juni vor den Toren Hamburgs in Uetersen ihre Hochzeit. Das Paar bekam zwei gemeinsame Kinder, eine Tochter (7) und einen Sohn (5). Die Flammen der großen Liebe sind nun allerdings erloschen.

"Unsere Mandantin und ihr Ehegatte Ismail Özen haben sich im besten Einvernehmen voneinander getrennt", erklärte die Anwältin von Özen-Otto. "Unsere Mandantin wird sich zu weiteren Details nicht äußern."

So bleiben die Hintergründe der Trennung unklar. Das Paar hatte aber zuletzt einen schweren Schicksalsschlag zu verkraften. Im November 2024 war Ali Riza Özen, Vater von Ismail Özen, am Hamburger Fischmarkt von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden.

Weil Özen sich in der Vergangenheit oftmals kritisch gegenüber dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan (70) geäußert hatte, konnte er nicht an der Beerdigung seines Vaters in der Türkei teilnehmen. Die Gefahr war zu groß, dass er bei seiner Ankunft festgenommen worden wäre. Vor fünf Jahren wurde ihm sogar der türkische Pass entzogen.