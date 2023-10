Ehe-Aus nach über 40 Jahren! Hollywood-Star Meryl Streep ist wieder Single

"Don Gummer und Meryl Streep sind seit mehr als 6 Jahren getrennt, und obwohl sie sich immer umeinander kümmern werden, haben sie sich für ein Leben getrennt entschieden", so ein Sprecher des Ex-Paars gegenüber Page Six .

Am Freitag wurde Meryl Streep (74) in Spanien mit dem Prinzessin-von-Asturien-Preis geehrt. © Raúl Terrel/Europa Press/dpa

Noch bei der Oscarverleihung im Jahr 2012 hatte sich die "Der Teufel trägt Prada"-Darstellerin in einer emotionalen Rede als Erstes bei ihrem Mann bedankt.

"Ich möchte, dass du weißt, dass du mir alles gegeben hast, was mir in unserem Leben am meisten am Herzen liegt", sagte sie, nachdem sie den Goldjungen in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" für "Die Eiserne Lady" entgegengenommen hatte.

Die dreifache Oscar-Preisträgerin ist erst am gestrigen Freitag im spanischen Oviedo mit dem renommierten Prinzessin-von-Asturien-Preis in der Sparte Künste ausgezeichnet worden.

Streep habe in einer "brillanten Karriere vielfältige und komplexe weibliche Charaktere zum Leben erweckt, die zum Nachdenken und zur Bildung des kritischen Geistes anregen", so die Jury.

Laut Page Six soll sie bei der Veranstaltung trotz allem ihren Ehering getragen haben, was dafür spricht, dass es kein böses Blut zwischen ihr und Gummer gab.