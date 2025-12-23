Sein Ruhm blieb aus: Ehemaliger Nickelodeon-Star lebt heute auf der Straße
Los Angeles (USA) - Zwischen Glanz, Luxus und jeder Menge Applaus - für viele Kinderstars scheint dieser Weg eine sichere Zukunft zu bieten. Ein aufgetauchtes Video auf dem TikTok-Kanal "ricecrackerspov" offenbart nun die traurige Wahrheit über die Filmindustrie in Hollywood. Wie brüchig der Traum von dem großen berühmten Schauspieler sein kann, zeigt der im Post zu sehende ehemalige Nickelodeon-Schauspieler Tylor Chase (36).
Bekannt wurde der Wohnungslose in den 2000er-Jahren durch die erfolgreiche Nickelodeon-Serie "Neds ultimativer Schulwahnsinn", in der er die Rolle des "Martin Qwerly" spielte. Millionen Zuschauer verfolgten damals seine Auftritte - heute kämpft der frühere Teenie-Star ums Überleben.
Nachdem eine Frau den Serien-Liebling vor einem Store erkannt hatte, schnappte sie ihr Handy, begrüßte Chase und filmte das Gespräch mit. In dem verbreiteten Clip sprach der obdachlose Schauspieler offen über seine derzeitige Situation - wohnungslos und allein.
"Ich bin schon länger ohne festen Wohnsitz - mir fehlt das Geld", erklärte der ehemalige Kinderstar sichtlich bedrückt. Zudem fehle ihm jegliche Perspektive, in einer der teuersten Städte der USA zurechtzukommen.
Nach dem Ende seiner Nickelodeon-Zeit war Chase noch in kleineren Produktionen zu sehen wie in der Serie "Life in Pieces". Den großen Durchbruch im Erwachsenenalter schaffte der 36-Jährige jedoch nie. Mit ausbleibenden Rollen, steigenden Lebenshaltungskosten und fehlender Absicherung geriet er zunehmend in eine Abwärtsspirale. Schließlich wurde er obdachlos.
Fans und Schauspiel-Kollegen von Tylor Chase zeigen sich bestürzt über sein Schicksal
Auf Social Media zeigten sich einige seiner ehemaligen Fans besorgt. Viele erinnerten sich an ihre eigene Jugend, die sie mit der Serie verbrachten. Doch nicht nur Fassungslosigkeit häufte sich unter dem Video.
"Verdammt, ich wünschte, es gäbe eine Spendenaktion für ihn - er scheint ein herzensguter Mensch zu sein, nur leider am Boden zerstört", kommentierte ein User unter dem Beitrag.
Auch einige seiner ehemaligen Serien-Kollegen äußerten sich in einem Podcast schockiert über das Schicksal des Obdachlosen.
Devon Werkheiser (34), Daniel Curtis Lee (34) und Lindsey Shaw (36) sprachen auf dem YouTube-Kanal "Ned's Declassified Podcast Survival Guide" darüber, wie schmerzhaft es für sie gewesen sei, einen Kindheits-Freund in einer solchen Lage zu sehen.
Titelfoto: Fotomontage/TikTok/ricecrackerspov/MATTHEW SIMMONS / Getty Images North America / Getty Images via AFP