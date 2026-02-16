Hardy Kürger jr. verliert Ehering – dann geschieht ein Wunder!
Surfers Paradise (Australien) - Kaum hatte Hardy Kürger jr. (57) das RTL-Dschungelcamp verlassen, stürzte er sich an Australiens Küste in die Fluten. Doch beim Sprung ins Wasser rutschte sein Ehering vom Finger und verschwand spurlos. Nun ist jedoch ein Wunder geschehen!
"Ich war so verzweifelt. Ich habe richtig Panikattacken gehabt und keine Luft mehr bekommen", schilderte seine Frau Alice das Drama gegenüber BILD.
Aus Angst, ihn zu verlieren, hatte der Schauspieler seinen Ehering extra nicht mit in den Dschungel genommen. Nach dem TV-Format gab Alice ihm den Ring zurück – doch dann passierte das Unglück!
"Hardy ist so ein Karma-Mensch, und ich hatte richtig Angst, dass uns etwas Schlechtes passiert", erklärte sie.
Doch dann geschah das Wunder: Hardys Ehering wurde aus dem Meer geborgen. Zu verdanken ist es dem deutschen Hobby-Schatzsucher Felix Johannsen (41).
"Wenn es auch nur die kleinste Chance gibt, sollte man sie nutzen", so der 41-Jährige.
So fand ein Schatzsucher Hardys Ring wieder
Anhand eines TV-Ausschnitts von RTL analysierte der Schatzsucher Küstenverlauf, Gebäude, Perspektiven, Licht, Wasserstand und Strömung. Schließlich konnte er den exakten Abschnitt des Main Beach bestimmen.
Über seine Kontakte brachte Johannsen den australischen Schatzsucher Murray Beattie (42) ins Spiel, der nur 15 Minuten vom Strand entfernt lebt.
Am 9. Februar um 8.30 Uhr suchte Beattie die Brandungszone bei Niedrigwasser ab - bis er schließlich fündig wurde!
"Das ist echt ein Ding. Wir haben gedacht, der Ring ist für immer weg. Und jetzt ist er wieder da", erzählte Alice überglücklich. Das Ehepaar bedankte sich daraufhin persönlich bei Felix Johannsen.
Für Hardys Ehefrau sei das definitiv ein Zeichen: "Wenn der Ring uns wiederfindet, dann heißt es, dass wir füreinander bestimmt sind. Und da kommt auch nichts dazwischen."
Titelfoto: RTL