Hardy Kürger jr. verliert Ehering – dann geschieht ein Wunder!

Surfers Paradise (Australien) - Kaum hatte Hardy Kürger jr. (57) das RTL- Dschungelcamp verlassen, stürzte er sich an Australiens Küste in die Fluten. Doch beim Sprung ins Wasser rutschte sein Ehering vom Finger und verschwand spurlos. Nun ist jedoch ein Wunder geschehen!

Hardy Kürger jr. (57) verlor seinen Ehering im Meer vor Australien – jetzt ist er wieder da! © RTL

"Ich war so verzweifelt. Ich habe richtig Panikattacken gehabt und keine Luft mehr bekommen", schilderte seine Frau Alice das Drama gegenüber BILD.

Aus Angst, ihn zu verlieren, hatte der Schauspieler seinen Ehering extra nicht mit in den Dschungel genommen. Nach dem TV-Format gab Alice ihm den Ring zurück – doch dann passierte das Unglück!

"Hardy ist so ein Karma-Mensch, und ich hatte richtig Angst, dass uns etwas Schlechtes passiert", erklärte sie.

Doch dann geschah das Wunder: Hardys Ehering wurde aus dem Meer geborgen. Zu verdanken ist es dem deutschen Hobby-Schatzsucher Felix Johannsen (41).

"Wenn es auch nur die kleinste Chance gibt, sollte man sie nutzen", so der 41-Jährige.