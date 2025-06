Ehrlich Brothers: Heftiger Unfall bei TV-Probe, Kopf von Andreas geht in Flammen auf

Dortmund - Wenn aus Illusion bitterer Ernst wird: Bei den Ehrlich Brothers kam es zu einem dramatischen Zwischenfall. Plötzlich stand einer der beiden Magier in Flammen …

Alles in Kürze

Die Haare von Andreas Ehrlich (47, l.) stranden auch bei der "Diamonds"-Generalprobe in Dortmund im Mittelpunkt. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Bei der Generalprobe zu ihrer ZDF-Show gab es nun einen Unfall, der den ganzen Zauber schnell in den Hintergrund rücken ließ. Im Rahmen einer Pyro-Einlage lief Andreas Ehrlich zu nah an einer der präparierten Flammendüsen vorbei.



Die Vorrichtung löste aus und der 47-Jährige wurde vor laufender Kamera von einem großen Feuerball getroffen. Sofort gingen Teile seiner in Haarspray getränkten Frisur in Flammen auf. Was für ein Schreckmoment.

Auch der Illusionist selbst schien zunächst unter Schock zu stehen. In einem Instagram-Clip, der den Unfall zeigt und der von dem Illusionisten-Duo selbst ins Netz gestellt worden war, fragt Andreas zunächst sichtlich mitgenommen: "Brenn’ ich noch?"