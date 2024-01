Ehrung für die Ewigkeit: Wird der DFB-Pokal zum "Beckenbauer-Pokal"?

"Das ist schon mal eine nicht so schlechte Idee", kommentierte er den Vorschlag in einem Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk . Auch der Sportfunktionär und SPD -Politiker Willi Lemke (77) unterstützt den Gedanken einer Umbenennung.

Ex-Bundestrainer Berti Vogts (77) hatte einen sehr weitreichenden Vorschlag: den DFB-Pokal nach Franz Beckenbauer zu benennen: "Es ist wichtig, dass sein Name nicht in Vergessenheit gerät bei den folgenden Fußballer-Generationen", so seine Überlegung gegenüber der " Rheinischen Post ".

Ehre, wem Ehre gebührt: Wird der DFB-Pokal zum Beckenbauer-Cup? Noch will sich der Fußballbund zu diesem Vorschlag nicht äußern. © Rogan Ward / POOL / AFP

"Fußballdeutschland würde das sehr gut finden", zeigt sich der ehemalige Manager des SV Werder Bremen in einem Interview "Welt TV" überzeugt. Er bezeichnete Franz Beckenbauer als "Superstar der letzten Jahrzehnte im deutschen Fußball" und fände eine Umsetzung als "auf jeden Fall angemessen".

Der DFB selbst hat sich bisher noch zu keiner Tendenz geäußert.

Jetzt im Moment sei die Zeit des Trauerns und des Abschiednehmens. Erst danach werde man mit der Familie von Franz Beckenbauer und dem FC Bayern München Gespräche führen.

Karl-Heinz Rummenigge (68) will in der Allianz-Arena eine große Trauerfeier veranstalten abhalten. Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß (72) soll bereits zu diesem Thema mit Rummenigge Gespräche führen. Die Bayern wollen die Machbarkeit dieses Vorschlages prüfen.

Das Stadion wird aber auf jeden Fall Teil der Anteilnahme, wie der FC Bayern am Dienstag bekannt gab: "In Gedenken an den 'Kaiser' wird die Allianz-Arena daher in den kommenden Tagen in den Abendstunden von 16.30 Uhr bis 22 Uhr mit dem Schriftzug 'Danke Franz' erstrahlen."