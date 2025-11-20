Ein besonderer Moment: Cardi B zeigt endlich ihr viertes Baby
New York (USA) - Nach der Geburt ihres vierten Kindes Anfang November war es erstaunlich still rund um die US-Musikerin Cardi B (33). Doch jetzt zeigt sie zum ersten Mal ihren kleinen Sohn.
Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 33-Jährige eine ganze Reihe intimer Aufnahmen. Unter der knappen Bildunterschrift "11/4", dem Geburtsdatum ihres Babys, sieht man Cardi B eng mit dem Neugeborenen kuscheln.
Zu sehen ist auch ein Detail, das die Fans besonders freut: Der Kleine trägt eine Mütze und eine Decke mit dem Logo der New England Patriots, dem Team seines Vaters. Für Cardi B ist es das erste Kind mit NFL-Star Stefon Diggs (31).
Ein weiteres Foto zeigt die frischgebackenen Eltern gemeinsam im Krankenhaus. Stefon Diggs sitzt an Cardi Bs Seite, beide blicken auf ihren Sohn.
Fans feiern die ersten Babyfotos als ebenso süß wie überfällig. Schließlich hatten viele seit der Geburt darauf gewartet, endlich einen Blick auf den kleinen Neuankömmling zu werfen.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/iamcardib