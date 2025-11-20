Ein besonderer Moment: Cardi B zeigt endlich ihr viertes Baby

New York (USA) - Nach der Geburt ihres vierten Kindes Anfang November war es erstaunlich still rund um die US-Musikerin Cardi B (33). Doch jetzt zeigt sie zum ersten Mal ihren kleinen Sohn.

Cardi B (33) kuschelt auf den Fotos mit ihrem neugeborenen Sohn. © Screenshot/Instagram/iamcardib

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 33-Jährige eine ganze Reihe intimer Aufnahmen. Unter der knappen Bildunterschrift "11/4", dem Geburtsdatum ihres Babys, sieht man Cardi B eng mit dem Neugeborenen kuscheln.

Zu sehen ist auch ein Detail, das die Fans besonders freut: Der Kleine trägt eine Mütze und eine Decke mit dem Logo der New England Patriots, dem Team seines Vaters. Für Cardi B ist es das erste Kind mit NFL-Star Stefon Diggs (31).

Ein weiteres Foto zeigt die frischgebackenen Eltern gemeinsam im Krankenhaus. Stefon Diggs sitzt an Cardi Bs Seite, beide blicken auf ihren Sohn.