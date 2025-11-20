Emma Fernlund gesteht: Dieser Vergleich ließ sie in Tränen ausbrechen

Hamburg - Emma Fernlund (24) musste für ihre Schönheits-OPs viel Kritik einstecken. Am Mittwoch verriet die 24-Jährige, welcher Vergleich mit einem anderen Promi ihr besonders wehtat.

Emma Fernlund (24, r.) ist über den Vergleich mit Jana-Maria Herz (33, l.) empört. © Bildmontage: Screenshots Instagram/emmashealth_, Instagram/ janamariaherz

Das war wohl nicht die Reaktion, die sich die Influencerin nach ihren Eingriffen erhofft hat. Als die 24-Jährige das Ergebnis ihrer OPs im Gesicht auf Instagram präsentierte, hagelte es Kritik.

Follower meinten, sie wäre vorher schöner gewesen und verglichen sie mit Kim Virginia Hartung (30). Diese Kommentare wollte die Hamburgerin so wohl nicht stehen lassen.

Dabei tat ihr ein Vergleich besonders weh, der jedoch schon Jahre zurückliegt. Als Verführerin angelte sie sich 2023 bei "Temptation Island VIP" Umut Tekin (28), der zu diesem Zeitpunkt noch mit Jana-Maria Herz (33) zusammen war.

"Ihr habt mich mit einer zehn Jahre älteren Frau verglichen, die jegliche Beauty-OP an sich hat machen lassen", so Fernlund.

Sie würde wissen, dass Jana-Maria ihre "Brüste mit Eigenfett" gemacht habe und "mehrere Sachen im Gesicht" verändern ließ. "Ihr habt mich mit dieser Frau verglichen und gesagt, Umut hat ein Downgrade gemacht", sagte die 24-Jährige.

Dass Fans schrieben, Jana-Maria sei viel hübscher, hätte sie sehr getroffen. "Und ich war damals noch 22, Leute. Ich war noch ein Baby. Ich saß zu Hause und ich habe so viel geweint. Könnt ihr jetzt Umut fragen", so die "Promihof"-Teilnehmerin.