Emma Fernlund gesteht: Dieser Vergleich ließ sie in Tränen ausbrechen
Hamburg - Emma Fernlund (24) musste für ihre Schönheits-OPs viel Kritik einstecken. Am Mittwoch verriet die 24-Jährige, welcher Vergleich mit einem anderen Promi ihr besonders wehtat.
Das war wohl nicht die Reaktion, die sich die Influencerin nach ihren Eingriffen erhofft hat. Als die 24-Jährige das Ergebnis ihrer OPs im Gesicht auf Instagram präsentierte, hagelte es Kritik.
Follower meinten, sie wäre vorher schöner gewesen und verglichen sie mit Kim Virginia Hartung (30). Diese Kommentare wollte die Hamburgerin so wohl nicht stehen lassen.
Dabei tat ihr ein Vergleich besonders weh, der jedoch schon Jahre zurückliegt. Als Verführerin angelte sie sich 2023 bei "Temptation Island VIP" Umut Tekin (28), der zu diesem Zeitpunkt noch mit Jana-Maria Herz (33) zusammen war.
"Ihr habt mich mit einer zehn Jahre älteren Frau verglichen, die jegliche Beauty-OP an sich hat machen lassen", so Fernlund.
Sie würde wissen, dass Jana-Maria ihre "Brüste mit Eigenfett" gemacht habe und "mehrere Sachen im Gesicht" verändern ließ. "Ihr habt mich mit dieser Frau verglichen und gesagt, Umut hat ein Downgrade gemacht", sagte die 24-Jährige.
Dass Fans schrieben, Jana-Maria sei viel hübscher, hätte sie sehr getroffen. "Und ich war damals noch 22, Leute. Ich war noch ein Baby. Ich saß zu Hause und ich habe so viel geweint. Könnt ihr jetzt Umut fragen", so die "Promihof"-Teilnehmerin.
Emma Fernlund: "Ich habe ein dickes Fell"
Das Reality-TV-Sternchen wollte aber auch klarstellen, dass die Veränderungen an ihrem Körper nichts mit dem damaligen Vergleich zu tun haben, "oder weil ihr tagtäglich irgendeine Scheiße über mich labert".
Sie wolle lediglich klarstellen, dass es nicht in Ordnung sei, andere zu bewerten. "Und es ist auch nicht okay, wenn ein volljähriger Mensch sich nach langem Überlegen dazu entscheidet, etwas operativ an sich verändern zu lassen, dann da zu sagen: 'Oh mein Gott, vorher war es besser'", belehrte sie ihre Follower.
Sie könne inzwischen mit solchen Kommentaren umgehen. "Ich hab ein dickes Fell. Ich lache darüber, weil wenn ich mir einmal die Profilbilder angucke, dann ist es das Einzige, was ich machen kann", so Fernlund.
Zum Abschluss gab sie den Hatern noch etwas zum Nachdenken mit auf den Weg.
"Wir lesen alles, wir sehen alles und wir sind genau wie ihr einfach nur Menschen. Und ich will mal wissen, wie ihr euch fühlt, wenn ihr in einen Raum kommt und Hunderttausende oder Millionen von Menschen zu euch kommen und sagen: 'Du siehst scheiße aus'", sagte die 24-Jährige.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshots Instagram/emmashealth_, Instagram/ janamariaherz