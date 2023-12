Einbruch bei "Temptation"-Verführerin Nora: "Als die Polizei weg war, bin ich zusammengebrochen!"

Nach dem Einbruch plagen die 34-Jährige zahlreiche Ängste. © Bildmontage: Instagram/supergirl_nora, Philipp von Ditfurth/dpa

Reichlich angeschlagen berichtete die Leipzigerin ihren Followern auf Instagram von dem Vorfall.

"Bei mir wurde gestern eingebrochen, das ist nicht so geil. Gott sei Dank war ich nicht zu Hause, das wäre ja schrecklich gewesen, wenn ich grad am Schlafen bin und da kommen irgendwelche Leute rein", so die Georgierin.

Die Einbrecher durchsuchten ihre Schränke und Möbel, klauten wertvolle Gegenstände, aber auch Objekte mit persönlichem Wert.

"Damit muss ich erst mal klarkommen. Als die Polizei weg war, bin ich zusammengebrochen und habe geweint. Es ist schon beängstigend, wenn es hier jemand einmal hereingeschafft hat, schafft er es noch mal und was ist, wenn ich dann da bin?", sinnierte die ehemalige "Temptation Island"-Verführerin.

Nach ihrer Story auf Instagram meldeten sich zahlreiche Bekannte und Freunde bei der Ballermann-Sängerin.