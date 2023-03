Leipzigerin als Verführerin bei "Temptation Island": "Mit mir sind schon viele Männer fremdgegangen!"

Leipzig - Am Mittwoch startet die mittlerweile fünfte Staffel von "Temptation Island" auf RTL+. Vier Paare testen im tropischen Paradies ihre Treue und werden heißen Verführern und Verführerinnen auf engstem Raum und mit strömenden Alkohol ausgesetzt - mittendrin Treue-Testerin Nora Lob (34) aus Leipzig. TAG24 hat mit dem Reality-Star über ihren ungewöhnlichen Job und die Männerauswahl in Leipzig gesprochen.

Abwechslungsreich, schockierend, wild! Vor allem aber auch intensiv. Ich hatte das nicht erwartet, aber wir Verführerinnen wurden schon sehr in die Gefühlswelt der Männer mit einbezogen, in allen verschiedenen Phasen: Das Vermissen der Partnerinnen, das schlechte Gewissen, es wurde geweint und gelacht und wir waren die ganze Zeit dabei.

TAG24: Beschreibe deine Zeit dort mal in drei Worten.

Generell ist meine Flirtstrategie so: Ich nehme mir alles, was ich will, das Leben ist zu kurz, um zu warten.

Nora: Ich bin sehr aktiv auf Social Media und bereits bekannt durch meine Teilnahme beim Bachelor und so ist man auf mich aufmerksam geworden und hat mich angesprochen, ob ich Lust habe. Ich dachte mir: "Geil, zwei Wochen Partyurlaub!" (lacht)

TAG24: Hi Nora, wie kam es zu deiner Teilnahme als Verführerin bei "Temptation Island" und was war dein Ziel?

Nora: Ich hab keinen bestimmten Typ Mann, es kommt immer auf die Ausstrahlung drauf an, aber die Eigenschaften "sportlich und charismatisch" sind schon nicht schlecht. Adrian sah super aus, war gut gebaut und wenn der mit seinen Shorts herumgelaufen ist, da wurde mir schon heiß. (lacht)

TAG24: Welcher der vier Jungs hat dir am besten gefallen?

Zwölf Verführerinnen gehen den vergebenen Jungs in der Villa an die Wäsche. © RTL / Frank J. Fastner

TAG24: Hast du selbst schon Erfahrungen mit Fremdgehen oder betrogen werden gemacht?

Nora: Mit mir sind tatsächlich schon eine Handvoll Männer fremdgegangen, auch hier in Leipzig. Meistens hab ich erst im Nachhinein herausgefunden, dass sie in einer Beziehung waren. Für mich als Affäre war das aber auch nicht so schön, denn man ist ja irgendwo die zweite Wahl und wer ist das schon gerne? Selber wurde ich glaube ich noch nie betrogen, dafür waren meine Beziehungen zu kurz.

Fremdgehen ist für mich das Allerletzte - nicht mal unbedingt der Betrug selbst, sondern diese Lügen. Man muss darüber reden und kommunizieren, was man sich wünscht.

In meinen Straßenumfragen hab ich übrigens die Erfahrung gemacht, dass Frauen genauso fremdgehen wie ihre Männer. Sie machen das nur schlauer. Männer sind da viel triebgesteuerter, gehen aber nur einmal fremd und dann zurück zur Frau. Wenn Frauen fremdgehen, haben sie quasi schon mit ihrer Beziehung abgeschlossen.

TAG24: Wo kann man denn in Leipzig gut Männer kennenlernen?

Nora: Ich gehe gerne auf Afterwork-Partys, zum Salsa tanzen und ins Königshaus. Es gibt schon definitiv gut aussehende Männer in Leipzig!

TAG24: Du warst schon beim "Bachelor", bei "Love is King" und nun bei "Temptation Island". Was hat dir am besten gefallen und warum?

Nora: Zwischen den Sendungen gab es schon einen krassen Kontrast. Beim "Bachelor" gab es ja nur einen Mann und damit nicht so viel Auswahl. Ich hatte das Gefühl, alle waren da auch ein bisschen verkrampfter, weil man ja "den Mann fürs Leben" finden sollte. "Love is King" war komplett anders, da ging es ja auch um den historischen Aspekt, wir haben Etikette gelernt und durften mit den Männern nicht mal im selben Raum schlafen. "Temptation Island" hingegen war sehr viel wilde Party, wie im Urlaub. Das könnte ich auf jeden Fall jedes Jahr machen! (lacht)

Ob Nora die vergebenen Jungs "knacken" kann? Ab dem 30. März können sich die Fans auf RTL+ in je einer wöchentlichen Folge selbst ein Bild machen.