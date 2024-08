Einbruch bei Victoria’s-Secret-Engel: Diebe erbeuten über eine Million Dollar!

Los Angeles - Victorias-Secret-Engel Daniela Braga (32) steht unter Schock: Ins das Haus des Models in Los Angeles wurde eingebrochen. Die Diebe durchwühlten all ihre Habseligkeiten und verschwanden mit einer riesigen Beute.

Rausgerissene Schubladen, durchwühlte Schränke: Model Daniela Barga (32) wurde um mehr als eine Millionen Dollar erleichtert. © Montage: Instagram/daniela

Die brasilianische Laufstegschönheit wohnt mit ihrem Mann Adam Freede, dem Gründer eines Luxusgüter-Vertriebs, in einer Villa in Los Angeles (USA). Als sie jedoch am vergangenen Dienstagabend ihre Tür aufschloss, bemerkte sie sofort, dass etwas nicht stimmte.

Wie das Promi-Portal "TMZ" unter Berufung auf Polizeiquellen berichtete, hätten sich die dreisten Diebe durch eingeschlagenes Fenster im hinteren Bereich des Hauses Zutritt zum Inneren verschafft. Daniela teilte selbst ein Bild des zerbrochenen Fensters und ihres verwüstetem Ankleidezimmers auf Instagram.

Die Einbrecher durchwühlten alles, rissen Schubladen aus den Schränken und hinterließen ein riesiges Chaos. Anschließend sollen sie laut TMZ mit zwei Safes, mehreren Designertaschen und einer Menge Schmuck abgehauen sein, bevor Daniela und ihr Mann nach Hause kamen.

Das Schlimmste: Die Diebe sollen auch private Gegenstände des Paares mitgehen lassen haben. Besonders traurig sei die 32-Jährige über ihren Verlobungs- und Ehering, Ultraschallfoto ihres Babys und Schmuck, der einst ihrer Schwiegermutter gehörte.