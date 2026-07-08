Das verflixte siebte Jahr: Liebes-Aus bei beliebtem Moderatoren-Duo

Berlin/Köln - Damit hat wohl niemand gerechnet: Noch vor Kurzem zeigten sich Chris Wackert (35) und Steffi Brungs (37) in den sozialen Medien total verliebt. Jetzt geht das einstige Traumpaar getrennte Wege.

Chris Wackert (35) und Steffi Brungs (37) lernten sich 2014 auf der Studentenparty eines Freundes kennen. © Instagram: chriswackert

Nach zwölf gemeinsamen Jahren, davon sieben als Ehepaar, ist jetzt alles aus! Der 35-Jährige hat die gemeinsame Wohnung bereits verlassen. Das bestätigte Steffi gegenüber der BILD.

Demnach liegt das Liebes-Aus schon rund sechs Wochen zurück. Besonders bitter: Die Trennung fällt ausgerechnet ins verflixte siebte Ehejahr des beliebten Moderatorenduos.

Dabei schien bis zuletzt alles perfekt. Auf Instagram teilten Chris und Steffi noch verliebte Urlaubsfotos, präsentierten sich Hand in Hand und standen sogar gemeinsam vor der Kamera. Sie moderierten für Netflix die Datingshow "Love is Blind". Auch ein Haus hat das Paar erst kürzlich angefangen zu renovieren.

Die beiden hatten sich 2014 kennengelernt. Die RTL-Moderatorin erzählte in einem früheren Bild-Interview: "Wir haben uns auf einer Studenten-Party eines Freundes kennengelernt. Der letzte freie Platz auf der Party war neben Chris auf dem Bett."

Die beiden hätten bis zum Ende der Party ununterbrochen erzählt.