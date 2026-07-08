Seltener Moment: Dwayne "The Rock" Johnson zeigt sich mit seinen drei Töchtern auf dem roten Teppich

Los Angeles (USA) - Seltenes Familienfoto in der Öffentlichkeit: Zur Premiere der Realverfilmung von "Vaiana" (im Original "Moana") erschien Dwayne "The Rock" Johnson (54) gemeinsam mit seinen drei Töchtern.

Dwayne Johnson (54) feierte die Premiere von "Vaiana" mit seiner ganzen Familie. Rechts neben ihm sind seine Töchter zu sehen. © Rodin Eckenroth / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Es kommt nur selten vor, dass man Simone (24), Jasmine (10) und Tiana Johnson (8) zusammen auf dem roten Teppich sieht.

In Los Angeles wurden sie außerdem von Lauren Hashian (41), der Ehefrau des Schauspielers, sowie seiner Mutter Ata Johnson (77) und seiner Ex-Frau Dany Garcia (57) begleitet.

Besonders die beiden jüngeren Töchter zogen mit ihren aufeinander abgestimmten Kleidern mit farbenfrohen Hibiskusblüten die Blicke des Publikums auf sich, wie People berichtete.

Simone entschied sich für ein elegantes schwarzes Midikleid. Bereits bei der Premiere von Disneys "Vaiana 2" (2024) hatten die Schwestern mit ihren malerischen Outfits für Aufsehen gesorgt.

In der Neuverfilmung schlüpft Johnson erneut in die Rolle des Halbgottes Maui, den er bereits in den Animationsfilmen gesprochen hatte.

Johnson verbindet mit der Filmreihe auch eine amüsante Familiengeschichte, wie er bereits 2019 verriet: Als er seiner Tochter Jasmine zeigen wollte, dass Maui seine Stimme hat, begann er das bekannte Lied mitzusingen - sehr jedoch zum Missfallen des damals kleinen Kindes, das ihm kurzerhand ein Kissen auf den Mund drückte und meinte: "Du ruinierst den Song."

Mittlerweile sind Jasmine und Tiana große Maui-Fans und standen für "Vaiana 2" sogar selbst vor dem Mikrofon. Beide übernahmen vor zwei Jahren kleine Sprechrollen und waren begeistert, ihre Stimmen erstmals im Kino zu hören. "Als ihre Szene kam, riefen sie nur: 'Das bin ich!'", erzählte Johnson schmunzelnd.