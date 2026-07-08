Unerwartete OP bei "Let's Dance"-Star: Das steckt dahinter

Köln - Vadim Garbuzov (39) nutzt die " Let's Dance "-Pause, um sich einem kosmetischen Eingriff zu unterziehen. Im Netz spricht er über die Gründe.

Vadim Garbuzov (39) gehört bei "Let's Dance" seit vielen Jahren zur Riege der Profitänzer. © Rolf Vennenbernd/dpa

Der kanadisch-österreichische Profitänzer mit ukrainischer Herkunft gehört seit Jahren zum festen Ensemble der RTL-Show. Über sein Privatleben ist indes nur wenig bekannt. Dass er jetzt offen über eine geplante Beauty-OP spricht, mag daher viele überraschen.

Wie Vadim in einem kurzen Clip auf dem Instagram-Kanal einer Schönheitsklinik verrät, wird er sich einer Haartransplantation unterziehen. Er habe in den letzten Jahren gemerkt, "dass meine Haare nicht mehr so voll sind", so seine Begründung.

Eine Glatze habe er zwar noch nicht, dafür aber einige unschöne Veränderungen. Der 39-Jährige erklärt dazu: "Hier auf dieser Stelle gibt es ein kleines Loch, meine Geheimratsecken werden ein bisschen größer, also generell die Haardichte nicht mehr so gut."

Bei der Entscheidung für einen Eingriff spielte aber nicht nur sein persönliches Empfinden eine gewichtige Rolle, sondern auch sein Job. "Ich arbeite im TV-Bereich, ich performe, ich tanze. Deswegen ist das für mich sehr, sehr wichtig", betont der dreifache "Dancing Star".