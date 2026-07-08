Gesicht halbseitig gelähmt: Tattoo-Model gibt Update zu mysteriöser Erkrankung

Köln - Kate Merlan (39) steht noch immer unter Schock: Der TV-Star kämpft seit Tagen mit einer halbseitigen Gesichtslähmung. Jetzt gibt es ein neues Update.

Kate Merlan hat derzeit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Die 39-Jährige leidet unter einer halbseitigen Gesichtslähmung. © Bildmontage: Instagram/katemerlan (Screenshots)

In der vergangenen Woche hatte sich die 39-jährige Reality-Queen mit beunruhigenden Nachrichten bei ihren Fans gemeldet und erklärt, dass sie "vor einigen Tagen eine Fazialisparese bekommen" habe.

Diese sei "unerwartet und aus dem Nichts" gekommen, wie Kate in ihrer Instagram-Story versicherte. Demnach saß sie gerade beim Essen, als sich in ihrem Mund plötzlich ein Taubheitsgefühl einstellte. Dann wurde die linke Gesichtshälfte starr.

In einem TV-Beitrag des RTL-Magazins "Punkt 12" zeigte sich die ehemalige "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidatin nun erstmals seit dem Vorfall, bei dem sie zunächst von einem Schlaganfall ausgegangen war, wieder ohne Maske in der Öffentlichkeit.

Nachdem Kate im Rahmen der Sendung auf dramaturgische Art und Weise ihre aktuelle Mimik enthüllt hatte, demonstrierte sie anschließend mit einem Lächeln, dass sich bei ihr derzeit tatsächlich nur noch eine Gesichtshälfte bewegt.

"Ich bin halt auch jemand, der achtet extrem auf sein Aussehen und deswegen ist es für mich […] nochmal ein bisschen schwieriger. Aber vielleicht sollte es mich genau deswegen mal treffen", erklärte das Kölner Tattoo-Model dazu mit Tränen in den Augen.