Eisenbichlers Weihnacht nach der Skisprung-Karriere: "Bissl dicker geworden"

Oberstdorf - Der frühere Top-Skispringer Markus Eisenbichler (34) freut sich auf die Vorzüge seines ersten Weihnachtsfests nach der Karriere.

Markus Eisenbichler (34) arbeitet seit dem Ende seiner Profi-Karriere wieder bei der Bundespolizei. © Daniel Löb/dpa

"Man kann es ein bisschen festlicher machen", sagte der 34-Jährige in einer Eurosport-Medienrunde. "Man kann mal ein Steak mehr essen oder ein Bier mehr trinken."

Die Vorbereitung auf die Vierschanzentournee, die am 29. Dezember in Oberstdorf beginnt, fällt bei ihm dieses Jahr weg. Eisenbichler, der in seiner langen Karriere unter anderem sechs Titel bei Weltmeisterschaften feierte, hat seine Laufbahn im vergangenen Frühjahr beendet. Das bereut er nicht. "Fehlen tut es mir nicht, dass ich selber nochmal springe", sagte er.

Der Bayer genießt sein Leben nach dem Leistungssport. Er sei nun entspannter, erzählte er. Mit einem Lächeln sagte er zudem: "Ich bin a bissl dicker geworden."

Sein neuer Alltag gefällt ihm. "Ich habe einen wirklich sehr schönen Job bei der Bundespolizei mit super Kollegen", sagte er. "Am Wochenende genieße ich einfach die freie Zeit oder das Kommentieren."