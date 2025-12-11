Ärger mit den Behörden: Ekat und Ilya dürfen nicht in ihr neu gekauftes Haus
Köln - Mit ihrem Hauskauf erfüllten sich Ekaterina Leonova (38) und ihr Partner Ilya Viarmenich kürzlich einen großen Traum. Das Problem: Einziehen dürfen die beiden nicht!
Die beiden Turteltauben haben in ihrer Beziehung keine Zeit zu verlieren. Kurz nachdem die beiden im Oktober ihr einjähriges Jubiläum gefeiert hatten, überraschten sie ihre Fans bereits mit dem Erwerb einer gemeinsamen Immobilie.
"Unglaublich, aber wir haben es gemacht", freuten sich Ekat und Ilya am 28. November in einem Instagram-Post. Sie lagen sich überglücklich in den Armen. Ein weiteres Foto in der Bildergalerie zeigte das Paar beim Unterschreiben der Kaufunterlagen.
Weiter hieß es: "Gestern hatten wir den Notar-Termin. Ja, ganz bald können wir in unser neues Zuhause einziehen." Doch aus dem "ganz bald" wird nichts, wie die "Let's Dance"-Profitänzerin jetzt gegenüber ihrer Community preisgab.
Der Einzug in ihr Traumhaus verzögert sich. In einer Q&A-Runde auf ihrem Kanal erklärte die 38-Jährige auf die Frage, wie lange es dauern wird, bis die beiden in ihr neues Haus ziehen können: "Gute Frage, auf die ich selbst super gerne eine Antwort gehabt hätte."
Einzug ins gekaufte Haus in diesem Jahr kein Thema mehr
Ergänzend fügte die frühere Miss Wolgograd dann noch hinzu, dass derzeit alles von den Behörden abhänge. "Man sagt, das kann zwischen sechs Wochen und sechs Monaten dauern", erklärte Ekat. Details dazu nannte sie nicht.
Fest steht: In diesem Jahr werden die beiden ihren Traum vom Zusammenziehen definitiv nicht mehr verwirklichen können. Schade, denn Weihnachten und Silvester hätten sie schon ganz gerne in ihren eigenen vier Wänden gefeiert. Der neue Zeitplan: "Wir hoffen auf Mitte Januar."
Die Beziehung zu dem Choreografen gab Leonova erst am Valentinstag 2025 bekannt, nachdem zuvor bereits über eine neue Liebe in ihrem Leben spekuliert worden war. "Er ist kein Promi. Er ist kein Millionär. Er ist viel mehr! Er ist mein Herz", schrieb sie damals.
Viarmenich ist in der Tanz-Szene kein Unbekannter. Er arbeitet als Tänzer in der Dinner-Show "Fantissima" im "Phantasialand" - einem beliebten Freizeitpark südlich von Köln. Genau dort soll es zwischen ihm und "General Ekat" auch gefunkt haben.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/ekatleonova (Screenshots)