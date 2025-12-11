Ärger mit den Behörden: Ekat und Ilya dürfen nicht in ihr neu gekauftes Haus

Köln - Mit ihrem Hauskauf erfüllten sich Ekaterina Leonova (38) und ihr Partner Ilya Viarmenich kürzlich einen großen Traum. Das Problem: Einziehen dürfen die beiden nicht!

Ekaterina Leonova (38) und ihr Freund Ilya Viarmenich sind seit Oktober 2024 ein Paar. © Bildmontage: Instagram/ekatleonova (Screenshots)

Die beiden Turteltauben haben in ihrer Beziehung keine Zeit zu verlieren. Kurz nachdem die beiden im Oktober ihr einjähriges Jubiläum gefeiert hatten, überraschten sie ihre Fans bereits mit dem Erwerb einer gemeinsamen Immobilie.

"Unglaublich, aber wir haben es gemacht", freuten sich Ekat und Ilya am 28. November in einem Instagram-Post. Sie lagen sich überglücklich in den Armen. Ein weiteres Foto in der Bildergalerie zeigte das Paar beim Unterschreiben der Kaufunterlagen.

Weiter hieß es: "Gestern hatten wir den Notar-Termin. Ja, ganz bald können wir in unser neues Zuhause einziehen." Doch aus dem "ganz bald" wird nichts, wie die "Let's Dance"-Profitänzerin jetzt gegenüber ihrer Community preisgab.

Der Einzug in ihr Traumhaus verzögert sich. In einer Q&A-Runde auf ihrem Kanal erklärte die 38-Jährige auf die Frage, wie lange es dauern wird, bis die beiden in ihr neues Haus ziehen können: "Gute Frage, auf die ich selbst super gerne eine Antwort gehabt hätte."