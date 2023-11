Ekaterina Leonova bricht in Tränen aus, als sie nach neuem Freund gefragt wird

In Wirklichkeit scheinen Ekat die immer währenden Spekulationen um ihr Liebesleben jedoch mehr auszumachen, als sie es sich im Scheinwerferlicht anmerken lassen will, wie der unvermittelte Gefühlsausbruch im Interview durchblicken lässt.

Gleichzeitig will " Bild " erfahren haben, dass Ekat schon einen neuen Mann an ihrer Seite haben soll. Während der aktuell laufenden "Let's Dance Tour 2023" scherzte die Tänzerin dazu jüngst: "Ich erfahre mein Privatleben inzwischen auch aus der Zeitung."

Auf der Tournee tanzt Ekat mit Ingolf Lück (65). Ihr letzter "Let's Dance"-Partner Timon Krause (29) ist nicht mit dabei. (Archivfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

"Das will keiner erleben, also ich wünsche das keinem. Das ist echt schlimm", rang die 36-Jährige um Fassung.

Und weiter: "Natürlich, die Leute, die mich kennen, lachen einfach darüber, aber wie viele Menschen kennen mich persönlich? Und wie viele Menschen lesen diese Scheiße und glauben daran?"

Dann erklärte Ekat: "Es ist wirklich sehr schwierig. Wenn man mit einem Freund Essen geht, sich mit einem Freund trifft oder mit jemandem tanzt, dann wird man direkt durch die Presse verkuppelt."

Manchmal erhalte sie Kommentare von ihr fremden Menschen, "die einfach wehtun" und sogar "richtig beleidigend" sind. "Du liest das und sagst, das bin ich nicht! (...) Du bist kurz vorm Explodieren, aber was kannst du machen? Du kannst dich nicht verteidigen. Egal, was du sagst, es wird nur schlimmer."

Viele Leute hätten einen falschen Eindruck von ihr durch die Rolle, die sie auf dem Tanzparkett einnimmt – oftmals betont verführerisch und stets souverän. Dabei wolle sie nur, "dass mein Freund [in diesem Fall hypothetisch gemeint, Anm. d. Red.] mich so mag, wie ich früh morgens aufstehe und nicht in High Heels und in kurzen Kleidern und sexy geschminkt".