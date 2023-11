Nach Timon Krause wieder vergeben? Jetzt spricht Ekaterina Leonova über aktuellen Beziehungsstatus

Ekaterina Leonova (36) hat sich jetzt erstmals zu den aktuellen Gerüchten um ihr Liebesleben geäußert. © Instagram/Ekaterina Leonova

Ende Oktober hatte die künftige "Supertalent"-Jurorin mit einem Instagram-Foto noch selbst die Gerüchteküche zum Brodeln gebracht, als sie neben einem Strauß bunter Rosen glücklich in die Kamera lächelte.

Für einige ihrer rund 292.000 Follower lag die Vermutung nah, dass Ekat die Blumen von einem unbekannten Verehrer geschenkt bekommen hat. Nun wollte es ein Fan ganz genau wissen und hakte in einer Instagram-Fragerunde nach: "Von wem waren die Rosen aus dem Bild? Hast du wirklich wieder einen Freund?"

So will "Bild" erfahren haben, dass der Schnittblumen-Strauß angeblich von dem Hamburger Unternehmer und Influencer David I. stammt. Er soll die hübsche Tänzerin vor knapp drei Monaten kontaktiert und ihr Rosen nach Hause und in ein Hotel geschickt haben.

Tatsächlich hat Ekat diesem Verdacht in ihrer Antwort auf die neugierige Fan-Frage nun (zumindest indirekt) widersprochen.