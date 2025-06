"Let's Dance"-Liebling ganz privat: Ekaterina Leonova macht Freund Ilya süße Liebeserklärung

Alles in Kürze

Ekaterina Leonova (38) ist bereits seit 2013 fester Bestandteil von "Let's Dance" und zählt dort zu den absoluten Publikumslieblingen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Obwohl sie ihre Beziehung mit Ilya Viarmenich (32) erst am Valentinstag öffentlich gemacht hat, gehen die 38-Jährige und der Profi-Tänzer bereits seit vergangenem Herbst gemeinsam durchs Leben.

Wer sich in der Folge aber einen Haufen Pärchencontent von der Russin und ihrem Liebsten erhofft hat, dürfte bitter enttäuscht sein: Gemeinsame Auftritte oder Bilder der beiden sind eine absolute Seltenheit - bis jetzt!

Am Donnerstag veröffentlichte Ekat nämlich gleich mehrere Bilder aus ihrem Alltag mit dem 32-Jährigen auf ihrem Instagram-Account. Darauf zu sehen sind die beiden Turteltauben in den unterschiedlichsten Situationen - verliebt einander anlächelnd, küssend, beim gemeinsamen Training und in ihrer Freizeit.

Dazu schrieb die 38-Jährige: "Ich bin gerade unendlich glücklich und genieße dieses tolle Gefühl, in gleichem Maß zu lieben und geliebt zu werden. Das ist wirklich so schön!"