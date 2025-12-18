Ekaterina Leonova meldet sich nach OP zu Wort: Muttermal wäre Hautkrebs geworden!
Köln - Vor mehr als einer Woche kündigte Ekaterina Leonova (38) an, ihr bekanntes Muttermal im Gesicht entfernen zu lassen. Jetzt kommt raus: Das Muttermal hätte eines Tages schwarzen Hautkrebs verursacht!
Unter anderem mit dieser schweren Erkenntnis hatte sich der "Let's Dance"-Star im Laufe des Donnerstags bei ihrer Community gemeldet.
In jeder Zeile ihres emotionalen Postings wird klar: Die 38-Jährige ist absolut erleichtert! "Die Narbe ist noch ganz frisch. (...) Sie ist sichtbar und erinnert mich jeden Tag daran, wie schnell sich etwas verändern kann", heißt es zu Beginn.
Kurz darauf spricht die Russin allerdings Tacheles und bedankt sich mehrfach beim behandelnden Arzt. "Dieses Muttermal hat sich mittlerweile entwickelt. Wenn es früher in der weißen Zone (gutartig) war, dann ist es gerade im hellgrau Bereich auf dem Weg zur schwarzen Zone (bösartig)."
Heißt im Klartext: Hätte Ekat das Muttermal noch längere Zeit unbehandelt gelassen, wäre sie früher oder später an Hautkrebs erkrankt. "Das zu wissen und zu realisieren ist beängstigend. Jetzt bin ich nur dankbar."
Operation machte Ekaterina Leonova Angst
Stattdessen ließ sich die RTL-Schönheit von ihrem Arzt zur Operation überreden - zum Glück!
"Dankbar, dass der Arzt mich dazu überredet hat. Dankbar, dass ich diesen Schritt gemacht habe. Dankbar, dass ich gesund bin", heißt es in ihrem neuesten Beitrag.
Anders als vor der Operation - als sie offenkundig Angst um ihr Markenzeichen und die anschließende Narbe hatte - könnte die viermalige "Let's Dance"-Siegerin inzwischen nicht glücklicher sein, wie sie gesteht. "Ich hatte Angst vor der Narbe und davor, dass mein Markenzeichen als ein Teil von mir weg ist. Aber jetzt weiß ich, die Narbe ist kein Makel. Sie ist ein Zeichen von Stärke, Achtsamkeit und Leben."
Zum Abschluss richtet die Profitänzerin das Wort ganz gezielt an ihre Fans: "Bitte nehmt Hautveränderungen ernst und geht regelmäßig zur Kontrolle. Vorsorge kann Leben retten."
