Ekaterina Leonova meldet sich nach OP zu Wort: Muttermal wäre Hautkrebs geworden!

Köln - Vor mehr als einer Woche kündigte Ekaterina Leonova (38) an, ihr bekanntes Muttermal im Gesicht entfernen zu lassen. Jetzt kommt raus: Das Muttermal hätte eines Tages schwarzen Hautkrebs verursacht!

Vor der OP ihres Muttermals zeigte sich Ekaterina Leonova ein letztes Mal in gewohntem Anblick bei ihren Fans. © Screenshot/Instagram/Ekaterina Leonova

Unter anderem mit dieser schweren Erkenntnis hatte sich der "Let's Dance"-Star im Laufe des Donnerstags bei ihrer Community gemeldet.

In jeder Zeile ihres emotionalen Postings wird klar: Die 38-Jährige ist absolut erleichtert! "Die Narbe ist noch ganz frisch. (...) Sie ist sichtbar und erinnert mich jeden Tag daran, wie schnell sich etwas verändern kann", heißt es zu Beginn.

Kurz darauf spricht die Russin allerdings Tacheles und bedankt sich mehrfach beim behandelnden Arzt. "Dieses Muttermal hat sich mittlerweile entwickelt. Wenn es früher in der weißen Zone (gutartig) war, dann ist es gerade im hellgrau Bereich auf dem Weg zur schwarzen Zone (bösartig)."

Heißt im Klartext: Hätte Ekat das Muttermal noch längere Zeit unbehandelt gelassen, wäre sie früher oder später an Hautkrebs erkrankt. "Das zu wissen und zu realisieren ist beängstigend. Jetzt bin ich nur dankbar."