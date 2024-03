"Let's Dance"-Star Ekaterina Leonova spricht über neuen Freund: "Genieße die freien Tage mit ihm"

Ekaterina Leonova (36) lebt seit 2008 in Deutschland. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/ekatleonova

Bei einer Instagram-Fragerunde will einer ihrer mehr als 300.000 Follower wissen: "Bist du eigentlich vergeben? Also hast du einen Partner an deiner Seite?"

Normalerweise behält die Profi-Tänzerin solch private Dinge für sich, doch dieses Mal überrascht "Ekat" ihre Anhänger mit einer deutlichen Antwort.

"Wenn ich einen Freund habe, dann genieße ich die freien Tage mit ihm. Und wie man sieht … Ja, ich sehe auch keinen", klärt die 36-Jährige auf. Zudem teilt sie ein Foto, auf dem sie alleine in der Sonne liegt.

Derzeit genießt der "Let's Dance"-Star das Wetter in der Türkei - und das auch nicht alleine!

Denn dort urlaubt und trainiert "Ekat" aktuell mit ihrem Tanzpartner Detlev Soost (53).