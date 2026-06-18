Sorgen um Ekaterina Leonova: "Let's Dance"-Star meldet sich nach "dringender" OP

Köln - Ekaterina Leonova hat sich erneut unters Messer gelegt. Erst kürzlich hatte die 39-Jährige im Netz angekündigt, eine "dringende Operation" an ihren Zähnen zu benötigen. Jetzt war es wohl so weit.

Ekaterina Leonova (39) musste sich erneut einem medizinischen Eingriff unterziehen. © Bildmontage: Instagram/ekatleonova (Screenshots)

Als sich die "Let's Dance"-Tänzerin vor wenigen Wochen auf Instagram zu Wort meldete, standen bezüglich des Eingriffs noch einige Ungereimtheiten im Raum. Ekat wartete noch immer auf wichtige Dokumente der Krankenversicherung, diese meldete sich aber nicht bei ihr.

Im Nachgang konnte offenbar doch noch alles geklärt werden. In mehreren Storys nahm die gebürtige Russin, die seit wenigen Tagen die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, ihre Follower jetzt nämlich mit durch ihren OP-Tag.

Wenige Minuten vor dem Eingriff, gegen 8.23 Uhr, zeigte sich Ekat zunächst noch mit sorgenvoller Miene und einer typischen Schutzhaube auf dem Kopf. Um 13.24 Uhr folgte das nächste Update. Auf dem "Nachher"-Foto blickte die 39-Jährige sichtlich erschöpft in die Kamera.

Mit einer Hand verdeckte sie zudem einen Teil ihres Gesichts. Weitere Details verriet die vierfache "Dancing Star"-Siegerin nicht. Ob es sich bei dem Eingriff wirklich um die angekündigte Zahn-Operation gehandelt hat, ließ sie offen. Ein Detail spricht allerdings stark dafür.