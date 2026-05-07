Sorgen um "Let's Dance"-Star: Ekat braucht dringend eine OP, doch es gibt ein Problem

Köln - Ekaterina Leonova (39) benötigt einen weiteren medizinischen Eingriff. Laut Aussage des " Let's Dance "-Superstars drängt die Zeit, doch es gibt ein Problem.

Ekaterina Leonova (39) wartet weiter auf eine dringende Zahn-Operation. © Rolf Vennenbernd/dpa

Schon im März hatte die 39-Jährige auf ihrem Instagram-Kanal im Beisein von Parkett-Kollegin Mariia Maksina (28) erklärt, dass ihr nach der Muttermal-OP im Dezember noch eine zweite wichtige Gesundheitsmaßnahme bevorstehe.

Dabei im Fokus: ihre Zähne. Ekat erklärte damals, dass sie noch auf Unterlagen warten muss. Konkret ging es um eine Rückmeldung von ihrer Versicherung. Details zu den Gründen für die OP verriet sie zu diesem Zeitpunkt nicht.

In einer aktuellen Fragerunde griff ein Fan das Thema noch einmal auf und hakte bei der RTL-Bekanntheit nach: "Brauchst du noch eine Zahn-OP?" Offen und ehrlich gab Leonova daraufhin zu: "Leider ja und dringend. Die Krankenversicherung meldet sich aber nicht."

Ergänzend fügte sie dann noch hinzu: "Ich habe den Kostenvoranschlag am 2. April abgeschickt und immer noch keine Rückmeldung bekommen (obwohl ich schon mehrfach da angerufen habe). Keine Ahnung, was ich machen kann."