Alles Gute, Simon! Ekaterina Leonova fällt knallhartes Urteil über neuen Tanzpartner

Köln - Armer Simon Gosejohann (50)! Seit Freitag steht fest, dass der Komiker seine " Let's Dance "-Reise mit Ekaterina Leonova (38) bestreiten wird. Klar ist: Ein Erholungsurlaub wird das nicht!

Ihre knallharten Trainingsmethoden haben "Let's Dance"-Star Ekaterina Leonova (38) den Spitznamen "General Ekat" eingebracht. © Rolf Vennenbernd/dpa

Nach ihrer "Verpartnerung" hatte die gebürtige Russin auch gleich ein paar schonungslose Worte für ihren neuen Schützling parat. "Also ehrlich, wenn ich ihn angucke, habe ich Mitleid. Weil ich weiß, was auf ihn zukommt", erklärte sie im RTL-Interview.

Ihr Spitzname "General Ekat" kommt nun mal nicht von ungefähr. Promi-Kandidaten, wie Ingolf Lück (67), Diego Pooth (22), Gil Ofarim (43) oder auch Pascal "Pommes" Hens (45), können davon ein Lied singen, aber: Am Ende durften auch alle vier den Siegerpokal in den Konfettiregen stemmen.

Ob die ehemalige Miss Wolgograd aus Gosejohann ebenfalls einen Titelaspiranten formen kann, werden erst die kommenden Wochen zeigen. Einen Trainingsplan scheint sie auf jeden Fall schon im Kopf zu haben.

Vom Kölner Privatsender auf die bevorstehende Intensität angesprochen, stellte Ekat unmissverständlich klar: "Also ich würde sagen, es kommt eine riesige Torte auf dich." Was die Startänzerin damit sagen will: Die nächsten Wochen werden intensiv.