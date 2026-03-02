Alles Gute, Simon! Ekaterina Leonova fällt knallhartes Urteil über neuen Tanzpartner
Köln - Armer Simon Gosejohann (50)! Seit Freitag steht fest, dass der Komiker seine "Let's Dance"-Reise mit Ekaterina Leonova (38) bestreiten wird. Klar ist: Ein Erholungsurlaub wird das nicht!
Nach ihrer "Verpartnerung" hatte die gebürtige Russin auch gleich ein paar schonungslose Worte für ihren neuen Schützling parat. "Also ehrlich, wenn ich ihn angucke, habe ich Mitleid. Weil ich weiß, was auf ihn zukommt", erklärte sie im RTL-Interview.
Ihr Spitzname "General Ekat" kommt nun mal nicht von ungefähr. Promi-Kandidaten, wie Ingolf Lück (67), Diego Pooth (22), Gil Ofarim (43) oder auch Pascal "Pommes" Hens (45), können davon ein Lied singen, aber: Am Ende durften auch alle vier den Siegerpokal in den Konfettiregen stemmen.
Ob die ehemalige Miss Wolgograd aus Gosejohann ebenfalls einen Titelaspiranten formen kann, werden erst die kommenden Wochen zeigen. Einen Trainingsplan scheint sie auf jeden Fall schon im Kopf zu haben.
Vom Kölner Privatsender auf die bevorstehende Intensität angesprochen, stellte Ekat unmissverständlich klar: "Also ich würde sagen, es kommt eine riesige Torte auf dich." Was die Startänzerin damit sagen will: Die nächsten Wochen werden intensiv.
Simon Gosejohann über Ekat: "Ich weiß, dass ich eine Koryphäe neben mir habe"
Gosejohann nahm die mit einem Augenzwinkern versehenen Aussagen seiner Parkett-Partnerin mit Humor, ist sich der schweißtreibenden Herausforderung, die da ab sofort im Trainingsraum auf ihn wartet, nichtsdestotrotz sehr wohl bewusst.
Was der Comedian aber auch weiß, ist, dass er mit Leonova eine echte Titelmacherin an seiner Seite hat.
"Ich will. Und ich weiß, dass ich eine Koryphäe neben mir habe", erklärte der 50-jährige TV-Star. Ob er das nötige Durchhaltevermögen mitbringt?
Im Interview merkte er dazu ganz ehrlich an: "Das ist die Experience, die ich durchleben werde und bei der ihr mir zuschauen könnt. Das weiß ich jetzt auch noch nicht so genau."
Vielleicht hilft es ihm, zu wissen, dass Ekat ihn einfach "so süß" findet.
Am Freitag steht die erste reguläre Show der neuen Staffel an. Ab 20.15 Uhr heißt es sowohl bei RTL als auch im parallelen Livestream auf RTL+ wieder: "Let's Dance!" Verpasste Folgen stehen auf der Abo-Plattform jederzeit zum Nachschauen bereit.
