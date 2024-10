Welcher Promi macht denn hier auf verruchte Piratenbraut?

Ekaterina Leonova (37) legte einen Überraschungsauftritt in Hamburg hin. © Hamburg Dungeon/PR

In so einem heruntergekommenen Schmuddeloutfit haben Fans ihre Ekat noch nie gesehen. Der Kontrast zum stets perfekten Look der Profitänzerin bei "Let’s Dance" könnte kaum größer sein. Und doch wurde die 37-Jährige von einigen treuen Anhängern erkannt.

Wozu die Maskerade? Im Hamburg Dungeon hat die diesjährige Halloween-Saison begonnen. Zum Auftakt gab es kürzlich einen geheimen Überraschungsgast: Ekat. Die 37-Jährige verwandelte sich in eine düstere Hafenbraut des 15. Jahrhunderts.

Im Hamburg Dungeon forderte sie die Gäste auf, ihr zu helfen, den berüchtigten Piraten Klaus Störtebeker vor der Hinrichtung zu bewahren. Zuvor bekam die Tänzerin Coaching von einem Schauspielprofi. Das zahlte sich aus: Das Publikum machte mit.

Und so manchem dämmerte am Ende, wer sich hinter der Verkleidung versteckte. Auch Ekat freute sich über den gelungenen Geheimauftritt und umarmte ihre begeisterten Fans.