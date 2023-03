Ekel-Einbruch bei Influencer-Paar Elaine und Jamal: "Einfach nur krank"

Bei Instagram berichtete Elaine Victoria von dem Vorfall und zeigte ihren Followern, was die Einbrecher im Auto hinterlassen hatten. © Screenshot Instagram/elaine.victoria (Bildmontage)

"Ey, Leute, Ihr wisst nicht, was passiert ist!", begann Elaine am Freitag eine Instagram-Story.

Sie hätten sich am Morgen einfach nichtsahnend in ihr Auto gesetzt, als ihnen plötzlich etwas aufgefallen sei: "Es wurde einfach eingebrochen und im ganzen Auto ist Blut, ich bin so schockiert", berichtete sie aufgeregt.

Zeitgleich filmte sie den Innenraum des Fahrzeuges mit ihrer Handykamera ab. Zu sehen war dabei nicht nur, wie Jamal bereits am Steuer saß und das Auto durch die Straßen lenkte - sondern es waren auch dunkelrote Flecken unter anderem auf dem Armaturenbrett und am Fenster zu erkennen. "Das ist einfach nur krank", entfuhr es auch ihm.

Zudem seien einige Dinge verschwunden, die die beiden TikTok-Stars in dem Auto liegen gelassen hatten: "Es fehlt auch einfach alles. Hier waren Süßigkeiten drin, meine Ohrringe waren da drin", berichtete Elaine Victoria weiter. Eines hätten die Diebe aber dann offenbar doch übersehen: Auf dem Rücksitz habe eine Prada-Jacke von Jamal gelegen, die auch am Morgen noch unberührt dort lag.

Stunden später meldete sich Elaine dann noch einmal in ihrer Story. Offenbar hatten sie zahlreiche besorgte Nachrichten ihrer Follower erreicht.