Elaine Victoria legt sich für größere Brüste unters Messer

Elaine Victoria (22) meldete sich nach ihrer Brustvergrößerung bei ihren Instagram-Followern zurück. © Screenshot/Instagram/elaine.victoria

Sie sei schon immer unzufrieden ob der Form wie auch der Größe gewesen, so die 22-Jährige nach ihrer offensichtlich gelungenen und gut überstandenen Brustvergrößerung in ihrer Instagram-Story. "Plus war eine Brust von mir größer als die andere. Und das hat mich auch so getriggert."



Früher habe sie wie ein Profi gemogelt. Push-up-BHs, vorteilhafte Bikinis getragen. "Das ist so krass, dass viele von euch denken, ich hatte große Brüste. Das zeigt mir nur noch viel mehr, dass ich super gut im Mogeln bin. Ich hatte tatsächlich ein kleines B-Körbchen."

Welche Größe Elaine nun trägt, verriet sie in ihrer Story nicht. Nur so viel: "Ich habe jetzt keine großen Brüste. Ich habe eine ganz normale Körbchengröße gemacht. Ihr werdet das alles in den nächsten Tagen noch mal genauer erfahren."

Ihre Follower dazu ermutigen, es ihr gleichzutun, wolle sie aber nicht. "Ich habe jetzt, wie gesagt, lange überlegt. Ich bin volljährig. Ich kann meine eigene Entscheidung treffen."



Für die 22-Jährige ist es nicht der erste Beauty-Eingriff. Die Norddeutsche ließ sich vor geraumer Zeit die Zähne machen. Auch darum machte sie damals kein Geheimnis.