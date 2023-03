Elena Carrière lässt die Hüllen fallen und hat wichtige Message!

Das Model kann der Social-Media-Plattform nicht nur Gutes abgewinnen. © Screenshot/Instagram, elenacarriere

Von den Followern erntet das Model viel Zuspruch für ihr mutiges Statement. "Go girl", "so schön. Girls support girls" oder "free the Nippels", heißt es in den vielen Kommentaren.

"Was für ein Unsinn von Instagram. So sieht's eher befremdlich aus und stört ein super ästhetisches Foto", macht ein Nutzer deutlich. Ein weiterer stimmt zu: "Dein Bild, Dein Körper, Deine Regeln. Einige Leute verwechseln allerdings ästhetische Fotos mit P-grafie. So wird ein ästhetisches Kunstwerk regelrecht zerstört." [Anm. d. Red.: Rechtschreibung übernommen]

Elena betont daraufhin: "Die meisten sexualisieren einfach normale Körper." Sie sei aber guter Dinge, dass Instagram die Regeln irgendwann anpassen wird.