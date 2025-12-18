"Die Bergretter": Sebastian Ströbel verletzt sich bei Unfall während Dreharbeiten
Hamburg - Abseilaktionen, Kletterpassagen oder Einsätze in unwegsamem Gelände: Sebastian Ströbel (48) ist bekannt dafür, viele seiner Stunts in der ZDF-Serie "Die Bergretter" selbst durchzuführen. Doch nicht immer kommt der Schauspieler ohne Blessuren davon.
"Du hast dich auch mal verletzt", so Moderatorin Bettina Tietjen (65) in der Talkshow "DAS! Rote Sofa" zu ihrem Gast.
Und tatsächlich: Bei den Dreharbeiten für die neuen Folgen der 18. Staffel ging ein Stunt nicht ganz ohne Schmerzen über die Bühne. "Ja, ich habe mir zwei Finger gebrochen beim Stunt. Das war im letzten Block. Da mussten wir dann auch kurz mal unterbrechen. Und ich wurde operiert", gesteht der TV-Liebling, während er seinen noch immer krummen Finger in die Kamera hält.
Wie genau es zu dem kleinen Unfall kam, beschreibt der Schauspieler im Gespräch nicht weiter. Vor allem aber sei er zufrieden, dass es über all die Jahre hinweg noch keine größeren Verletzungen gab. Schließlich spielt Ströbel bereits seit 2014 die Rolle des Markus Kofler, Leiter der Bergrettung, um sich in waghalsige Abenteuer zu begeben.
"Jetzt habe ich ein Andenken an die Bergretter auf jeden Fall. Für elf Jahre ist das ok. Und wo gehobelt wird, fallen Späne", zeigt sich der Familienvater gelassen.
"Die Bergretter"-Star Sebastian Ströbel: Fit sein für den Dreh hilft
"Wie fit muss man denn sein, um sich an einen Helikopter zu hängen und sich da abzuseilen?" möchte Tietjen weiter von dem Schauspieler wissen. "Da muss der Heli nur vollgetankt sein. Da muss ich gar nicht so viel machen", scherzt er zunächst.
"Aber natürlich - man muss fit sein. Alleine am Tau und in dem Klettergurt den ganzen Tag. Auch für die Stunts beim Drehen. Da hilft es einfach, ein bisschen Muskelmasse zu haben, wenn du gegen einen Fels schlägst. Das gehört dazu."
Der TV-Star sehe die Stunts, die er selbst ausführen möchte, eher als Motivation. "Ich liebe diese Körperlichkeit an dem Beruf. Ich liebe es, da einfach reinzugehen und mich da reinzuschmeißen. Das ist auch ein ganz großer Grund, weshalb ich das auch mache", gesteht der 48-Jährige abschließend.
Aktuell läuft noch die 17. Staffel von "Die Bergretter". Das ZDF strahlt die letzte Folge der Staffel am Donnerstag, dem 18. Dezember 2025, um 20.15 Uhr aus. Ein offizieller Starttermin für die 18. Staffel ist bislang noch nicht bekannt.
