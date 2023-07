Ellermann-Ex Patricia Blanco packt aus: "Das geht mir zu weit!"

Hamburg - Erst vor wenigen Tagen fand Multimillionär und Immobilien-Unternehmer Andreas Ellermann (58) zum Streit um seine Villa mit seiner Ex Patricia Blanco (52) klare Worte. Jetzt hat sie in einem Interview ausgepackt!

Seither vergeht kaum eine Woche, in der der Rosenkrieg der beiden nicht in eine neue Runde startet.

Der Rosenkrieg zwischen Patricia Blanco (52) und Multimillionär Andreas Ellermann (58) nimmt kein Ende. Jetzt wehrt sich die Reality-Darstellerin. © Georg Wendt/dpa

"Ich finde es einfach traurig, dass ich so dargestellt werde. Das ist alles ein bisschen Fantasie. Und das verstehe ich nicht, man hat sich geliebt. Was passiert hier?", zeigte sich die 52-Jährige enttäuscht im Gespräch.

Zwar ist sie bislang nicht aus der Luxus-Villa ausgezogen, was sie aber bei der ganzen Sache so verletzt, sei, dass der Hamburger Unternehmer sie öffentlich als Hausbesetzerin bloßstellt. Seine Aussagen seien gelogen, wirft Blanco ihrem ehemaligen Gatten vor.

"Es ist einfach ein Punkt erreicht, an dem ich jetzt dieses Interview geben MUSS", betonte sie gegenüber der Reporterin. "Ich muss mich jetzt einfach wehren. Das geht mir persönlich zu weit."

Sie habe das Haus nämlich nur noch nicht verlassen, weil sie zwar viele Wohnungen vorgeschlagen habe, aber es nie zu einer Einigung gekommen sei. So einfach sei es nicht, (in Hamburg) eine Wohnung zu finden. "Das ist das, was ich so schade finde. Es wird medial einfach ganz anders dargestellt", kritisierte sie.

Eigentlich hatten die beiden bereits versöhnliche Gespräche geführt, wie die Reality-Darstellerin erzählt. "Wir haben uns sehr geliebt. Ich liebe den immer noch."

Wartet da etwa jemand doch noch auf ein Liebescomeback oder geht es wirklich nur um eine versöhnliche Einigung mit Ex-Mann Ellermann?