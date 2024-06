Endlich hat es geklappt! SpaceX-Rakete schafft es bis ins Weltall

Bevor das "Starship" in Richtung Weltraum abhob, schauten sich Spaziergänger ehrfürchtig die Rakete an. © Eric Gay/AP/dpa

Das unbemannte "Starship" hob am Donnerstag vom Weltraumbahnhof des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk (52) im US-Bundesstaat Texas ab.

Nach der Trennung von Booster und oberer Raketenstufe stürzte der Booster kontrolliert und wie geplant in den Golf von Mexiko.

Die obere Raketenstufe schaffte es ins All, flog dort rund eine halbe Stunde lang, wurde beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre sichtbar beschädigt und setzte dann auch erstmals zu einer Landungszündung an, bevor es in den Indischen Ozean platschte.

Insgesamt dauerte der Test rund eine Stunde - und wurde immer wieder von Jubel und Klatschen im SpaceX-Kontrollzentrum begleitet.