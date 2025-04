Schluss mit Politik? Musk zieht sich als Trump-Berater zurück!

Washington - Monatelang mischte er sich in die US-Politik ein, doch damit scheint nun Schluss zu sein: Multimilliardär Elon Musk (53) will als Berater von US-Präsident Donald Trump (78) aufhören.

Musk hatte Trump im Wahlkampf massiv unterstützt und übernahm nach dessen Wahlsieg das neu gegründete "Departement of Government Efficiency" (DOGE). Ziel der Behörde sei es gewesen, unnötige Ausgaben der Regierung zu streichen, die Bürokratie zu entschlacken und dem Steuerzahler Geld zu sparen.

Das berichtete am Mittwoch das Nachrichtenportal Politico . Trump habe seinen innersten Beraterkreis bereits informiert. Musk soll sich in den kommenden Wochen aus seinem Team zurückziehen.

Dass ein Tech-Milliardär derart großen Einfluss auf den US-Präsidenten ausübte, stieß bei vielen Menschen auf große Kritik. Als die Aktie von Musks Unternehmen "Tesla" zuletzt massiv an Wert verloren hatte, hielt Musk gemeinsam mit Trump eine Art Verkaufsshow direkt vor dem Weißen Haus ab. Als Reaktion auf den Einfluss des Unternehmers wurden in den USA zuletzt viele Tesla-Autos in Brand gesteckt oder beschmutzt.

Ein weiterer Grund für den Rückzug ist allein schon rein formal gegeben: Musks Rolle als "Spezial-Angestellter" des Weißen Hauses ist auf einen Zeitraum von 130 Tagen befristet. Diese Frist läuft Ende Mai ab.

Erstmeldung vom 2. April, 17.50 Uhr. Zuletzt aktualisiert um 18.22 Uhr.