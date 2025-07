"Diner der Zukunft": Elon Musk eröffnet Tesla Drive-in

Los Angeles (USA) - Burger, Milkshake, Supercharger und eine Prise Sci-Fi – was steckt dahinter? Elon Musks neuestes Projekt: ein Tesla -Diner.

Alles in Kürze

Elon Musk hatte seinen Traum vom Schnellrestaurant schon 2018 bei X angekündigt. © Robyn Beck / AFP

Am Montag öffnete das Drive-in-Diner an der Route 66 in L.A. im futuristischen Space-Design seine Türen.

Damit erweitert der Tech-Mogul sein ohnehin breit aufgestelltes Business-Portfolio.

Das sogenannte "Diner der Zukunft", wie es auf der Website heißt, hat rund um die Uhr geöffnet. Und es handelt sich dabei nicht um irgendein Schnellrestaurant: Das Konzept verbindet ein klassisches Diner mit einem Autokino und einer Ladestation. Angeboten werden amerikanische Klassiker wie Burger, Pommes und Milchshakes.

Erste Besucher teilten ihre Eindrücke bereits in den sozialen Netzwerken. Unter anderem meldete sich Katie auf TikTok zu Wort und schilderte ihre Eindrücke vom Eröffnungstag. Vor allem das Essen habe sie überrascht – im positiven Sinn, wie sie betonte.