Konflikt zwischen Musk und Trump erneut entflammt: "Und wenn es das Letzte ist, was ich tue"

USA - Im Ringen um das weitreichende Haushaltsgesetz in den USA ist der Konflikt zwischen US-Präsident Donald Trump (79) und seinem früheren Berater Elon Musk (54) wieder aufgebrochen.

Elon Musk (54) wehrt sich massiv gegen das von Trump vorangetriebene Steuer- und Ausgabengesetz ("Big Beautiful Bill"). © Evan Vucci/AP/dpa

Musk warnte in der Nacht zu Dienstag die Senatoren vor einer Zustimmung zu dem Entwurf. Er werde sich dafür einsetzen, dass alle, die dafür stimmen, bei den Zwischenwahlen kommendes Jahr ihren Sitz im Kongress verlieren, schrieb er. Trump reagierte mit Drohungen gegen die Unternehmen des US-Milliardärs.

"Jedes Kongressmitglied, das mit der Verringerung der Staatsausgaben Wahlkampf gemacht und dann sofort für die größte Anhebung der Schuldengrenze in der Geschichte gestimmt hat, sollte in Scham versinken", schrieb Musk über seinen Onlinedienst X. "Und sie werden nächstes Jahr ihre Vorwahl verlieren und wenn es das Letzte ist, was ich auf dieser Erde tue."

Die entsprechenden Parlamentarier werde er als "Lügner" bloßstellen, schrieb der Tech-Milliardär weiter in einem von vielen Posts zu dem Thema. "Alles, was ich fordere, ist, dass wir Amerika nicht in den Bankrott treiben", betonte der Inhaber der Unternehmen SpaceX, Tesla und X und warnte vor einer "Schuldensklaverei".

Zudem drohte Musk, der Trump im Präsidentschaftswahlkampf massiv unterstützt hatte, mit der Gründung einer neuen Partei. "Wenn dieses wahnsinnige Gesetz verabschiedet wird, wird direkt am nächsten Tag die Amerika-Partei gegründet", schrieb er auf X.