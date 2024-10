Elon Musk macht Schluss mit UFO-Gerüchten: Militärprojekte statt Außerirdische!

USA - Die UFO-Sichtungen in den USA nehmen in letzter Zeit zu, doch Multimillionär Elon Musk (53) ist überzeugt, dass es sich dabei nicht um außerirdisches Leben handelt, sondern um "neue Waffenprogramme" der US-Regierung .

Elon Musk (53) sagte, er glaube, UFO-Sichtungen seien Waffen der US-Regierung. © Screenshot/X/@TuckerCarlson

"Es gibt vieles, was wir nicht wissen. Woher kommen wir? Wo sind die Außerirdischen?", sagte Musk in einem Interview am vergangenen Montag.

Der SpaceX-Gründer betonte, dass er in all seinen Expeditionen und Experimenten "keine Beweise für Außerirdische gesehen" habe.

Zudem hätten seine über 6000 Satelliten, die im Orbit um die Erde kreisen, "kein einziges Mal um ein außerirdisches Raumschiff herum manövrieren müssen".

Sein Interviewpartner Tucker Carlson (55) fragte Musk, warum das US-Militär dann so viele Manöver um Objekte durchführt, die es nicht erklären kann.