Elon Musk wieder Vater: So heißt sein 14. Kind

Washington, D.C. – Elon Musk (53) kann sich nicht nur über politische Macht in den USA freuen, der Oligarch hat erneut Nachwuchs bekommen. Es ist das vermutlich 14. Kind des umstrittenen Milliardärs.

Elon Musk (53) ist erneut Vater geworden. © Pool/AP/dpa

Auf X gratulierte Shivon Zilis (39) am Freitag ihrer Tochter Arcadia zum ersten Geburtstag. Die Kanadierin arbeitet als Managerin bei Musks Firma Neuralink. Die beiden hatten bereits drei Kinder zusammen.

Angesichts von Arcadias Geburtstag, so schrieb die 39-Jährige später, habe sie mit dem 53-Jährigen gesprochen und sich dazu entschieden, die Geburt ihres vierten gemeinsamen Kindes öffentlich zu machen.

Die beiden sind Eltern eines Sohnes geworden. Er heißt Seldon Lycurgus. Angaben zum genauen Zeitpunkt der Geburt machte sie nicht.

Der zweite Name von Musks Kind scheint eine Anspielung auf Lykurgos zu sein, der in der Antike ein legendärer Gesetzgeber Spartas gewesen sein soll. Zilis schrieb, ihr Sohn sei gebaut wie ein "Juggernaut", was sich angesichts mehrerer Bedeutungen, wie unaufhaltsame Kraft, Sattelzug oder einem Charakter aus dem X-Man-Universum, schwer übersetzen lässt.

Der Junge habe ein solides Herz aus Gold. "Wir lieben ihn so sehr." Musk kommentierte den Beitrag mit einem Herz-Emoji.